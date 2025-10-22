Togo: Des banques plus généreuses

Au cours du premier semestre 2025, les crédits accordés aux entreprises se sont élevés à 543 milliards de Fcfa, selon les données officielles.

Ce volume, bien qu'inférieur à celui enregistré à la même période en 2024 (966 milliards), reste encourageant. Les acteurs financiers anticipent une progression en fin d'année, portée par une reprise des activités et une hausse des demandes de financement dans plusieurs secteurs clés.

Cette évolution témoigne du rôle stratégique des banques en tant que partenaires du secteur privé et de leur contribution au renforcement de la compétitivité économique.

La répartition sectorielle des crédits met en lumière les priorités du financement bancaire. Les secteurs clés tels que l'agriculture, l'élevage, l'industrie manufacturière, les télécommunications et le commerce captent une part importante des prêts. Ce choix reflète l'orientation des établissements financiers vers les secteurs à fort potentiel de transformation structurelle de l'économie.

Par ailleurs, les banques adoptent des mécanismes de crédit plus inclusifs, visant à toucher une base élargie d'acteurs économiques, en particulier les petites entreprises.

Face à la persistance d'un déficit structurel de financements pour les petites et moyennes entreprises (PME), l'État multiplie depuis quelques années les initiatives de soutien financier.

Ces outils publics innovants viennent compléter l'action des banques et participent activement à l'essor du tissu économique, en favorisant l'émergence d'un secteur privé plus dynamique, créateur d'emplois et moteur de croissance.