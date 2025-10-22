Afrique: Grands Lacs - La France et le Togo co-organisent une conférence internationale

22 Octobre 2025
Togonews (Lomé)

La capitale française accueillera le 30 octobre prochain une Conférence internationale de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs, rapporte Togo Matin dans son édition de mercredi.

Cette initiative est co-organisée par la France et le Togo, dans un contexte de tensions persistantes entre la République Démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda.

Désigné médiateur de l'Union africaine dans cette crise, le Togo joue un rôle croissant dans les efforts de résolution du conflit. Lomé s'emploie à maintenir un dialogue entre les parties, en coordination avec d'autres acteurs internationaux comme les États-Unis, le Qatar et l'Union africaine.

Malgré quelques avancées sur le terrain diplomatique, les tensions restent vives entre Kinshasa et Kigali, alimentées par des accusations réciproques d'ingérence et de soutien à des groupes armés.

La conférence de Paris vise à mobiliser la communauté internationale, à la fois pour soutenir les efforts de médiation, favoriser une désescalade durable dans la région, mais aussi répondre à l'urgence humanitaire provoquée par les violences dans l'Est de la RDC.

Les organisateurs espèrent obtenir des engagements concrets en faveur de la paix, de la stabilité et du développement socio-économique dans cette région stratégique d'Afrique centrale.

