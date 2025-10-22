Tunisie: Lancement imminent du chantier de reconstruction de la Maison de Culture Dar Chaâbane El Fehri

La gouverneure de Nabeul, Hana Chouchane, a présidé, mardi 21 octobre 2025, au siège du gouvernorat, une séance de travail consacrée au suivi du projet de reconstruction de la Maison de Culture Dar Chaâbane El Fehri.

La réunion s'est tenue en présence de la déléguée de Dar Chaâbane El Fehri, de la commissaire régionale des affaires culturelles, ainsi que de représentants des directions régionales de l'Équipement, de l'Habitat et du Développement, en plus des responsables de l'entreprise chargée des travaux.

Lors de la rencontre, la gouverneure a mis l'accent sur l'importance de ce projet culturel structurant, considéré comme un véritable acquis pour la région de Nabeul. Elle a appelé l'entreprise adjudicataire à entamer concrètement les travaux avant la fin du mois d'octobre, conformément au calendrier prévu, et à respecter le délai global d'exécution fixé à 365 jours.

Chouchane a en outre insisté sur la nécessité d'un suivi régulier sur le terrain afin de garantir la qualité du chantier, tout en appelant à une coordination efficace entre l'ensemble des intervenants publics. Elle a souligné l'importance d'établir un planning détaillé des différentes phases du projet, pour en assurer l'avancement harmonieux et la livraison dans les meilleures conditions.

Ce projet de reconstruction, attendu par les habitants de Dar Chaâbane El Fehri, vise à redonner à la culture locale un espace moderne et dynamique, capable d'accueillir des activités artistiques, éducatives et communautaires au service du développement régional.