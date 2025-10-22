Tunisie: Lancement imminent du chantier de reconstruction de la Maison de Culture Dar Chaâbane El Fehri

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La gouverneure de Nabeul, Hana Chouchane, a présidé, mardi 21 octobre 2025, au siège du gouvernorat, une séance de travail consacrée au suivi du projet de reconstruction de la Maison de Culture Dar Chaâbane El Fehri.

La réunion s'est tenue en présence de la déléguée de Dar Chaâbane El Fehri, de la commissaire régionale des affaires culturelles, ainsi que de représentants des directions régionales de l'Équipement, de l'Habitat et du Développement, en plus des responsables de l'entreprise chargée des travaux.

Lors de la rencontre, la gouverneure a mis l'accent sur l'importance de ce projet culturel structurant, considéré comme un véritable acquis pour la région de Nabeul. Elle a appelé l'entreprise adjudicataire à entamer concrètement les travaux avant la fin du mois d'octobre, conformément au calendrier prévu, et à respecter le délai global d'exécution fixé à 365 jours.

Chouchane a en outre insisté sur la nécessité d'un suivi régulier sur le terrain afin de garantir la qualité du chantier, tout en appelant à une coordination efficace entre l'ensemble des intervenants publics. Elle a souligné l'importance d'établir un planning détaillé des différentes phases du projet, pour en assurer l'avancement harmonieux et la livraison dans les meilleures conditions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce projet de reconstruction, attendu par les habitants de Dar Chaâbane El Fehri, vise à redonner à la culture locale un espace moderne et dynamique, capable d'accueillir des activités artistiques, éducatives et communautaires au service du développement régional.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.