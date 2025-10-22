Tunisie: 40 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants à Mahdia

Salakta, dans le gouvernorat de Mahdia, a été le théâtre à l'aube d'aujourd'hui, mercredi, du naufrage d'une embarcation de « migration clandestine » qui transportait environ 70 migrants irréguliers originaires de pays d'Afrique subsaharienne.

Le porte-parole officiel du Tribunal de première instance de Mahdia, Walid Chattarbi, a confirmé à Mosaïque FM que l'incident a entraîné la mort de 40 personnes, dont des nourrissons, tandis que les unités de la Garde maritime ont réussi à en sauver 30 autres.

Il a ajouté que le Parquet près le Tribunal de première instance de Mahdia a ouvert une enquête pour constitution d'entente dans le but d'aider autrui à franchir illégalement les frontières maritimes, ayant entraîné la mort, et pour traite d'êtres humains.