Tunisie: 40 morts dans le naufrage d'un bateau de migrants à Mahdia

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Salakta, dans le gouvernorat de Mahdia, a été le théâtre à l'aube d'aujourd'hui, mercredi, du naufrage d'une embarcation de « migration clandestine » qui transportait environ 70 migrants irréguliers originaires de pays d'Afrique subsaharienne.

Le porte-parole officiel du Tribunal de première instance de Mahdia, Walid Chattarbi, a confirmé à Mosaïque FM que l'incident a entraîné la mort de 40 personnes, dont des nourrissons, tandis que les unités de la Garde maritime ont réussi à en sauver 30 autres.

Il a ajouté que le Parquet près le Tribunal de première instance de Mahdia a ouvert une enquête pour constitution d'entente dans le but d'aider autrui à franchir illégalement les frontières maritimes, ayant entraîné la mort, et pour traite d'êtres humains.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.