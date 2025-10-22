Tunisie: La SITEP prévoit dix nouveaux puits à El-Borma d'ici 2030

Le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie a annoncé que la Société Italo-Tunisienne d'Exploitation Pétrolière (SITEP) met actuellement en oeuvre un vaste programme de développement et d'exploration du champ d'El-Borma, situé à la frontière tuniso-algérienne. Ce plan, qui s'étend jusqu'en 2030, s'inscrit dans la stratégie nationale visant à réduire le déficit énergétique et à renforcer la production d'hydrocarbures du pays.

Selon une correspondance officielle du ministère adressée à un député de l'Assemblée des représentants du peuple, le programme prévoit le forage de dix nouveaux puits de pétrole et de gaz, dont deux forages programmés pour 2025 et 2026.

La SITEP, société à participation publique tuniso-italienne, n'est pas soumise au régime classique des marchés publics. Elle applique des procédures d'appels d'offres validées par son conseil d'administration, en coordination avec des représentants du ministère de l'Industrie et du ministère des Finances, présents au sein des commissions d'ouverture des offres et d'attribution des marchés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Concernant le ralentissement de la production à El-Borma, le ministère a précisé qu'il s'explique principalement par le déclin naturel du rendement du champ, estimé à 8 % par an, ainsi que par d'autres facteurs conjoncturels : retards dans l'acquisition d'équipements essentiels, difficultés de maintenance liées à la situation financière de l'entreprise et désengagement de certains fournisseurs en raison d'arriérés de paiement.

Malgré ces contraintes, la production d'El-Borma a enregistré une hausse de 15 % à fin mars 2025, comparée à la même période de 2024. Une progression que le ministère attribue aux efforts déployés par la SITEP pour relancer et stabiliser l'exploitation du gisement, dans un contexte énergétique mondial marqué par de fortes fluctuations.