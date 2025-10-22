Afrique: La Tunisie première productrice d'huile d'olive biologique à l'échelle mondiale

22 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie occupe la deuxième place après l'Espagne dans la production d'huile d'olive et est en tête de liste des exportateurs d'huile d'olive biologique, selon ce qu'a déclaré Saliha Boubakri, représentante de la Direction de la Production Agricole, lors d'un séminaire tenu aujourd'hui, mercredi 22 octobre 2025, sur les risques dans le secteur de l'olivier et de l'huile d'olive et les moyens de les maîtriser.

Dans une déclaration aux nouvelles de la Radio Nationale, Saliha Boubakri a affirmé que la Tunisie fournit environ 6,5 % de la production mondiale, et a précisé que les exploitations agricoles du secteur de l'olivier couvrent 60 % des exploitations totales, avec plus de 120 millions d'oliviers répartis sur plus de 2 millions d'hectares.

Le secteur emploie 20 % de la main-d'oeuvre, et les exportations d'huile d'olive atteignent 200 000 tonnes, avec des recettes moyennes d'environ 2180 millions de dinars.

