Tunisie: Ligue 1 - Championnat national - 10e journée - EST - Seuls les trois points comptent...

Pour les «Sang Or», l'essentiel est de garder la dynamique des victoires en rentrant avec les trois points de Zarzis.

Avec un calendrier corsé et ses conséquences qui se sont fait déjà ressentir sur la santé des joueurs avec une infirmerie qui peine à désemplir, le staff technique est appelé à maintenir la cadence tout en assurant une meilleure gestion possible de l'effectif.

En ce sens, l'objectif de Maher Kanzari pour le déplacement de cet après-midi à Zarzis est de rentrer avec les trois points. C'est qu'en homme averti, Kanzari sait que seule la victoire compte. Attendu au tournant par des détracteurs qui ne le lâchent pas sur les réseaux sociaux, le moindre faux pas mettra la pression sur Hamdi Meddeb pour se séparer de son entraîneur.

Meriah, Sasse et Belaïli tapent dans le ballon

Pour le compte du dernier déplacement à Ouagadougou, le staff technique était privé des services de cinq joueurs-cadres pour cause de blessure, à savoir Yassine Meriah, Yan Sasse, Youssef Belaïli, Mohamed Amine Tougaï et Mohamed Ben Ali.

La séance du lundi a connu le retour aux entraînements de trois joueurs-cadres, rétablis de blessure, à savoir Yassine Meriah, Youssef Belaïli et Yan Sasse.

Belaïli et Sasse ont couru, certes, mais leur retour à la compétition n'est pas pour aujourd'hui. C'est que Maher Kanzari ne veut pas prendre de risque inutile pour leur santé (le même cas pour Mohamed Amine Ben Hmida qui a fait le déplacement à Ouagadougou mais n'a pas été utilisé).

A noter que Belaïli, Sasse et Tougaï ne font pas partie de la liste des 26 joueurs convoqués pour le match de cet après-midi contre l'ESZ, alors que Meriah, Ben Ali et Ben Hmida le sont.

Les mêmes ou presque...

Tout à l'heure, il est donc possible que Meriah et Ben Hmida reprennent leurs places, respectivement dans l'axe central et sur le flanc gauche de la défense. Le retour de Meriah permettra à Guenichi d'avancer d'un cran pour épauler Jebali et Tka au milieu, ce qui fera gagner une place pour un joueur étranger. Cela dit, Boualia, Danho et Konaté sont bien partis pour conserver leur rang de titulaires contre l'ESZ, tout à l'heure.

Cet après-midi, le Onze de départ ne devrait pas connaître de notables changements. Maher Kanzari alignera les mêmes ou presque, à deux ou trois joueurs près. Le coach «sang et or» tiendra compte dans ses choix de deux critères essentiels : les réelles dispositions des revenants et le temps de jeu à allouer en prenant en compte le match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, ce dimanche contre Rahimo FC.

A noter que la délégation "sang et or" a rallié Zarzis par l'Ile de Djerba qu'elle a regagnée hier par avion.