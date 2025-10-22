Tunisie: Emploi - Lancement du système d'information intégré pour la gestion des activités de la formation professionnelle

Le Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a lancé aujourd'hui, mercredi 22 octobre 2025, le Système d'Information Intégré pour la Gestion des Activités de Formation Professionnelle (Sigaf).

Dans une déclaration à la Radio Nationale, le coordinateur du projet, Moez Ouertani, a indiqué que ce nouveau système concerne principalement les établissements privés de formation professionnelle et comprend un volet relatif aux services fournis aux diplômés de la formation professionnelle.

Selon Ouertani, le système vise à numériser tous les services offerts aux propriétaires et gestionnaires des établissements privés de formation professionnelle ainsi qu'à leurs partenaires. Il a souligné que le système confère de la crédibilité aux diplômes et documents délivrés par le Ministère, car il repose sur l'interconnexion entre les structures publiques.

Il est à noter que ce nouveau système a été réalisé en coopération avec l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) en Tunisie, dans le cadre du projet pour une approche globale de la gestion des migrations et de la mobilité des travailleurs en Afrique du Nord.