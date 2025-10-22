Tunisie: Ligue 1 - Championnat national - 10e journée - ESS - Remonter la pente

Douzième au classement, avec 9 points en 9 journées, l'Etoile a ramé depuis le début de saison et ne peut plus se permettre de dilapider des points.

L'ESS reçoit le dernier du classement dans un duel des mal classés, qui contraste avec les saisons précédentes, où le spectacle a souvent prévalu. Alors, la quête de points commence par cette réception des Béjaois à l'Olimpico avec le devoir de gagner à tout prix. Certains joueurs peuvent, en revanche, avoir l'esprit tourné vers le match crucial de dimanche face à Nairobi United. Un facteur dont doit tenir compte l'entraîneur Mohamed Ali Nafkha pour remobiliser son groupe.

Chaque chose en son temps, et le match face à l'OB est primordial. Alors, des motifs d'espoir, il y en a. Pour travailler sereinement et d'arrache-pied, un stage bloqué a été prévu au cours de cette semaine, jusqu'à dimanche prochain dans un hôtel à Sousse.

Retour des absents

La principale satisfaction est le retour en championnat des joueurs qui ont manqué le classico face à l'EST, à l'instar de Aouani et Anan qui ont purgé leur suspension. Les cartes offensives ne manquent pas, malgré un rendement moyen sans plus. Car de nombreuses zones d'ombre subsistent, avec l'absence prolongée de Nizar Smichi qui aurait pu apporter le plus escompté.

Celle de l'Ivoirien Cédric Gbo au milieu n'est pas pour arranger les choses. Volet formation rentrante, Nafkha, adepte du 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs en l'occurrence Ben Choug et Ouertani, va devoir revoir ses plans et rebattre ses cartes. Ainsi, Chouchane pourrait disposer d'une nouvelle opportunité de convaincre. Ceci en espérant revoir Al Qalib, dissipé le temps d'un match. Au-delà des joueurs de la défense, ceux de l'attaque doivent faire parler la poudre avec le retour des cadors et le rôle prépondérant des recrues sénégalaises Senghor et Diao.

La balle est dans le camp des joueurs, mais surtout de Nafkha qui doit faire preuve de lucidité dans son choix des hommes et de la tactique gagnante face à la 2e plus faible défense de la L1, avec 15 buts concédés.