L'Université de Tunis El Manar s'est classée première au niveau national, première au niveau maghrébin et 41e au niveau arabe parmi les 300 universités incluses dans le classement QS des universités arabes, selon un communiqué publié par l'Université sur sa page Facebook.

Selon la même source, l'Université de Tunis El Manar a été classée parmi les 10 meilleures universités arabes dans plusieurs indicateurs, notamment la force du réseau de recherche scientifique international, la qualité du corps enseignant et du personnel académique. Ce couronnement vient renforcer la position de l'Université de Tunis El Manar en tant qu'établissement universitaire de premier plan en Tunisie et dans la région arabe.

À cette occasion, la communauté de l'Université de Tunis El Manar a adressé ses félicitations au corps enseignant et de recherche, au personnel administratif, aux étudiants, et à tous ceux qui contribuent et ont contribué au rayonnement de l'université publique aux niveaux national, régional et international.