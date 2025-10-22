Tunisie: Saisie de viande de volaille dans un abattoir clandestin à Gafsa

Les autorités sanitaires de Gafsa ont procédé, dans la nuit du mercredi 22 octobre, à la saisie d'une quantité importante de viande de volaille et de ses dérivés dans un abattoir clandestin situé en plein centre-ville. Ce local opérait en dehors de tout cadre légal, sans respecter les normes d'hygiène et de conservation des produits alimentaires.

Selon Omar Abdelli, directeur régional de l'Autorité régionale de sécurité sanitaire des produits alimentaires, la saisie concerne 530 kg de viande de volaille et 23 kg de foie de poulet. Les équipes de contrôle ont constaté des conditions d'abattage et de stockage non conformes aux standards sanitaires, mettant potentiellement en danger la santé des consommateurs.

Un procès-verbal d'enquête a été établi et le propriétaire de l'abattoir a été présenté à la justice. Les autorités insistent sur la vigilance et le respect des réglementations en matière de sécurité alimentaire, rappelant que la commercialisation de produits provenant de sites non agréés peut entraîner de graves risques sanitaires.