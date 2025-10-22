Tunisie: Ligue 1 - Championnat national - 10e journée - ST - Un rang à tenir

De retour du Maroc après avoir plié, le week-end dernier, face à l'OC Safi, le Stade Tunisien n'aura eu le temps que de ménager quelque peu les organismes des joueurs avant le périlleux déplacement de cet après-midi à Bir Bouregba pour y croiser le CAB.

Le rythme s'accélère donc pour les Bardolais avec un grosse explication à venir aujourd'hui à Bir Bouregba, puis une mise au vert en prévision du match retour de Coupe de la CAF face au représentant marocain, samedi à Radès (17h00).

Qu'est-ce qui a enrayé le chaînon stadiste au Maroc ? Et quel grain de sable à ôter des rouages ? Pour renouer aujourd'hui avec la victoire et donc se remettre la tête à l'endroit, le Stade doit non seulement faire abstraction de sa dernière expérience vécue chez l'Olympique Safi, mais il doit surtout se comporter à nouveau en conquérant, comme il nous y a habitués en L1 depuis quelque temps.

Des options en attaque

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cela dit, quelles options s'offrent à Chokri Khatoui du côté de Bizerte ? « Un homme averti en vaut deux », et en l'état, si la composition de la défense ne devrait pas être remise en cause avec la paire Sahraoui-Sghaïer dans l'axe, aux côtés de Saihi et Khalfa sur les flancs, plus haut, au ratissage et au quadrillage, Camara et Junior pourraient faire les frais d'une correction au coeur du jeu, avec la probable titularisation de Rayan Smaali aux côtés de Wael Ouerhgemmi et de Yusuf Touré, alors qu'Amath Ndaw serait gardé « au chaud », en réserve.

Enfin, en attaque, Amine Khemissi, Youssef Saâfi et Amado Ndiaye devraient débuter la rencontre, même si Firas Aifia, Amir Jaouadi, Moncef Gharbi et Abderahman Hanchi sont prêts à saisir leur chance une fois sollicités en cours de jeu.