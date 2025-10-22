Tunisie: Ligue 1 - Championnat national - 10e journée - CAB - Rien n'est impossible !

Les Cabistes sont capables également du meilleur...

En recevant le ST à... Bir Bouragba, le CAB a des chances de réaliser un résultat positif. Jouer dans un terrain qui n'exige pas d'une équipe de faire obligatoirement le jeu peut constituer un léger avantage aux Cabistes. En effet, ces derniers trouvent leur compte dans une surface pareille où il n'y a pas beaucoup d'espace, ce qui leur sied parfaitement. Sur un autre plan, le staff technique a exploité cette courte pause du championnat pour essayer de faire passer ses idées à un groupe remanié depuis l'enrôlement des joueurs sénégalais.

Ces renforts avaient besoin d'un temps d'adaptation. Plus ils sont bien intégrés et plus Chokri Bejaoui a des chances de réussir avec le CAB. On aura la réponse dès cet après- midi face au leader stadiste, puisque il y a une forte probabilité de voir le jeune Issa Kané, titularisé à l'entrejeu, en l'absence de l'autre milieu Bonaventure Fonseca, suspendu à cette occasion.

Et c'est de la forme de ce compartiment de jeu que dépendra, dans une large mesure, l'issue de la rencontre. C'est ainsi que l'infatigable Aymen Amri jouera d'entrée aux côtés donc de la nouvelle recrue sénégalaise et probablement Mideni.

Devant, l'entraîneur a suffisamment de choix pour former sa ligne d'attaque. Avec Fellahi, Diop, Ayendi, Ahmed Amri, Mbaye, Timi et Berrima, la concurrence est devenue rude et le staff aura le devoir de s'en servir efficacement.

Formation probable

Maktouf- Guessmi- Rhimi (ou Bougatfa)- Allala- Jaballah- Issa- Aymen Amri- Mideni- Cissoko- Ahmed Amri (ou Momar Diop)-Mbaye.