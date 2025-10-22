Cote d'Ivoire: Eglise catholique - Le Pape Léon XIV nomme deux nouveaux évêques au pays

Le Saint-Siège a procédé, ce mercredi 22 octobre 2025, à un important remaniement au sein de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Par décision du pape Léon XIV, le Père Jean-Pierre Tiémélé, du clergé diocésain de Grand-Bassam, a été nommé évêque d'Abengourou, tandis que Mgr Alexis Touabli Youlo est transféré sur le siège épiscopal de San Pedro.

L'annonce officielle a été faite dans la matinée, à la Nonciature apostolique d'Abidjan, par Mgr Mauricio Rueda Beltz, nonce apostolique en Côte d'Ivoire. Ces nominations s'inscrivent dans la continuité du renouveau pastoral impulsé par le Saint-Père, soucieux de doter les diocèses ivoiriens de pasteurs engagés, proches du peuple de Dieu et fidèles à l'esprit d'évangélisation.

Le nouveau prélat d'Abengourou, Mgr Jean-Pierre Tiémélé, succède à Mgr Boniface Ziri Gbaya, qui a dirigé ce diocèse de l'Est du pays pendant seize années. Le Père Tiémélé est reconnu pour son sens pastoral, sa proximité avec les jeunes et son engagement pour la formation des laïcs. Sa nomination est accueillie avec joie par les fidèles du diocèse de Grand-Bassam, où il a longtemps exercé son ministère sacerdotal.

Quant à Mgr Alexis Touabli Youlo, il quitte le diocèse d'Agboville qu'il a fondé et dirigé avec dévouement pendant dix-neuf ans, pour prendre les rênes du diocèse de San Pedro, dans le Sud-Ouest. Homme de foi et de dialogue, il laisse derrière lui une communauté dynamique et structurée, marquée par une forte croissance pastorale. À San Pedro, il aura pour mission de poursuivre l'oeuvre d'évangélisation et de renforcer la présence sociale de l'Église dans cette région en pleine expansion économique.

Ces nominations illustrent la vitalité de l'Église catholique en Côte d'Ivoire et la confiance du Saint-Siège envers le clergé national. En confiant ces responsabilités à deux serviteurs expérimentés et profondément enracinés dans la foi, le pape Léon XIV réaffirme son attachement à une Église ivoirienne missionnaire, fraternelle et ouverte sur le monde.