Cote d'Ivoire: Processus électoral 2025 - Le Pdci-Rda appelle à un dialogue politique pour des scrutins apaisés

À trois jours de l'élection présidentielle d'octobre 2025, les porte-paroles adjoints du Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda), Doho Simon et Yapo Calice, ont conjointement animé une conférence de presse le mardi 21 octobre 2025, au siège du parti, à Cocody (Abidjan), autour du thème : « Analyse de la situation politique ».

Prenant la parole en premier, Yapo Calice a d'abord présenté ses condoléances aux familles endeuillées à la suite des événements du 11 octobre 2025, avant d'exprimer son soutien aux personnes arrêtées. Il a ensuite dressé un tableau préoccupant de la situation politique actuelle, marquée, selon lui, par un climat de tension et de restriction des libertés.

« Des partis politiques de l'opposition, notamment le Pdci-Rda, le Ppa-CI, le Cap-CI, ainsi que des organisations de la société civile, ont réclamé des réformes électorales pour dire non à l'injustice, à l'exclusion, à l'instrumentalisation des institutions et à la confiscation du pouvoir par l'arbitraire. Mais ce que nous subissons depuis des mois, ce sont des arrestations, des intimidations et des menaces », a-t-il déploré.

Yapo Calice a insisté sur la nécessité d'une élection transparente, juste et crédible, fondée sur un dialogue politique inclusif entre l'opposition et le gouvernement. Selon lui, seule cette voie permettra d'instaurer une démocratie véritable.

De son côté, Doho Simon a lancé un appel solennel au gouvernement et au Président Alassane Ouattara pour l'ouverture d'un dialogue politique sincère, dans l'intérêt supérieur de la nation.

« Nous demandons solennellement au Président d'ouvrir la voie du dialogue politique tant prôné par l'opposition. Ce dialogue permettra au pays d'éviter une crise et de préserver la cohésion sociale. Il n'est pas encore trop tard pour la paix, car nous allons droit à la dérive et nous refusons d'aller dans le mur », a martelé Doho Simon.

Il a également exhorté les Ivoiriens, et en particulier les militants du Pdci-Rda, à rester mobilisés dans la paix et l'unité, soulignant que le parti reste fidèle à ses valeurs de dialogue et de tolérance.

« Le Pdci est un parti de dialogue et de paix. Nous demandons à nos militants et à nos concitoyens de rester mobilisés pour la victoire finale », a-t-il conclu. Enfin, Doho Simon a précisé que le Pdci-Rda ne soutiendra aucun candidat à la présidentielle de 2025, réaffirmant ainsi la neutralité stratégique du parti dans ce processus électoral.