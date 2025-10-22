Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo prépare la dernière ligne droite

La candidate du Mgc et son équipe ont eu une importante réunion, hier.

A deux jours de la fin de la campagne pour le poste de président de la République de Côte d'Ivoire, la candidate du Mgc, Simone Ehivet Gbagbo, se prépare activement pour ce dernier virage.

L'ex-Première dame a décidé de marquer une pause en ce qui concerne les meetings de terrain et consacrer la journée du mardi 21 octobre, à des rencontres et réunions internes avec les instances du Mgc et parties prenantes à la campagne.

Ainsi, la journée du 21 octobre a été meublée que de rencontres internes. Surtout une importante réunion sur les préparatifs des deux dernières grandes sorties de la candidate à Yakassé-Mé où après les civilités aux autorités administratives et une rencontre avec les chefs traditionnels, elle sera face aux populations. Ensuite, le cap sera mis sur le Baron de Yopougon, l'après-midi, pour une rencontre avec les jeunes et les femmes.

Le jeudi 22 octobre, dans le programme de la candidate, il est inscrit le meeting de clôture à Aboisso. C'est pour préparer ces importantes rencontres que Simone Gbagbo, qui a parcouru des régions du pays pour présenter son programme axé sur l'industrialisation de la Côte d'Ivoire aux populations, a tenu à échanger avec ses « soldats ».