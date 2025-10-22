Madagascar: Pétanque - Mondiaux - Le pays vise un troisième titre

Les deux joueurs et deux joueuses sélectionnés pour les championnats du monde juniors mixtes de pétanque, en triplette et en tir de précision, se sont envolés hier.

Madagascar veut renouer avec le titre. Les sorties internationales s'enchaînent pour les boulistes de la Grande Île. Après la participation des seniors, hommes et dames, à divers tournois estivaux, au Master de pétanque ainsi qu'aux championnats du monde en doublette et en individuel, c'est au tour des juniors de défendre les couleurs nationales.

Malgré la conjoncture actuelle dans le pays, la Fédération Sport-Boules Malgache (FSBM) n'a pas baissé les bras et a tout mis en œuvre pour permettre la participation aux championnats du monde juniors (moins de 18 ans). Ce premier sommet mondial mixte en triplette, ainsi que le concours de tir de précision pour les U18, se tiendront en parallèle du 23 au 26 octobre à Isla Cristina, Huelva, en Espagne.

Après une préparation intensive de trois mois, la sélection nationale vise un troisième sacre mondial. Dans son palmarès, Madagascar compte deux titres de champion du monde, remportés en 2003 en République tchèque et en 2017 en Chine. En outre, la Grande Île a déjà décroché la médaille d'argent en France (2013), en Thaïlande (2015) et en Espagne (2021), ainsi qu'une médaille de bronze en 1989 en Tunisie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une participation sans précédent

La délégation s'est envolée hier après-midi pour l'Espagne. L'équipe malgache est composée de quatre joueurs : deux garçons - Nathanaël Rasoloson Andriantsivolo, tireur du PAC d'Ampitatafika, et Harson Clarito Andriambelonony, pointeur du CB2A - et deux filles, Sarobidy Inah Razanakoto, milieu du CAB d'Analamanga, et Tafitasoa Mitia Nomenjanahary, pointeuse du CBTA d'Ambalavao. Ces jeunes seront encadrés et coachés par Lalaina Ratsimbaharison.

Ces porte-fanions du pays sont les mieux classés des saisons 2024 et 2025, à l'issue d'une série de tests et d'un regroupement de trois mois. « L'équipe triplette doit être composée soit de deux garçons et une fille, soit d'un garçon et deux filles. Le concours de tir de précision se joue désormais par équipe mixte par pays : le joueur et la joueuse tirent à tour de rôle au fil des différents ateliers », explique le directeur technique national, Jeannot Ramarokoto.

Lors de la dernière participation malgache en 2021, déjà en Espagne, la triplette s'était inclinée en finale, décrochant la médaille d'argent. En revanche, le titre du tir de précision avait été remporté par Madagascar, grâce à Faneva Randriantsiory.

Les représentants malgaches n'auront qu'une journée pour s'acclimater et peaufiner leur préparation sur place.