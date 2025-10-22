Madagascar: Ravinala Airports - Les redevances de concessions ont été versées en totalité

Des éclaircissements ont été rapportés hier par le consortium Ravinala Air ports, concernant les redevances de concessions réclamées par les employés de la société Aéroports de Madagascar. Selon la firme, ces redevances ont déjà été payées en totalité à l'État malgache, qui devrait ensuite se charger de les redistribuer à Adema.

Catégoriques, les responsables de Ravinala Airports l'ont été. Hier, en fin de matinée, les responsables du consortium Ravinala Airports ont tenu à préciser devant la presse que les redevances de concessions par rapport à la gestion des aéroports d'Ivato et de Nosy Be ont été payées en totalité. D'après Naina Ramarolahy, responsable au sein du service de comptabilité de Ravinala Airports : « Les redevances de concessions ont été payées en totalité, il ne reste plus un centime.

Nous avons payé ces redevances de deux manières différentes. Dans un premier temps, la société a payé ces redevances de manière directe, puis, elle a payé ces redevances par compensation», explique le responsable.

Ce système de compensation est un mécanisme de garantie qui permet à chaque investisseur d'assurer ses arrières, dans la mesure où un de ses collaborateurs ne s'acquitte pas de ses dus.

« Ravinala Airports rappelle que son contrat PPP stipule que la société doit s'acquitter de ses obligations financières directement auprès de l'État malagasy et non auprès d'Adema. Ravinala Airports n'a pas de dettes envers Adema », indique Sandrine Randriamahefa, directrice de la communication chez Ravinala Airports.

Cette nouvelle sortie médiatique de la société vient en réponse aux réclamations émises par le personnel de la société Adema.

Nouveau contrat

Lundi, ils ont brandi des bannières, indiquant qu'ils réclamaient plus de 80 milliards d'ariary, de la part de Ravinala Airports en guise de redevances de concessions. Il s'agit, selon les employés d'Adema, d'une somme qui n'a pas été versée à la société depuis cinq ans. « Depuis 2020, la société Ravinala Airports refuse de verser les redevances de concessions relatives à la gestion des aéroports internationaux d'Antananarivo et de Nosy Be », a évoqué lundi Rinasoa Rabemifidy, responsable communication au sein de la société Adema.

Ces redevances de concessions devaient être payées à l'État par le groupe Aéroport de Paris à travers le consortium Ravinala Airports et doivent être versées à la société Aéroports de Madagascar.

C'est en 2015 que les consortiums Aéroport de Paris et Meridiam ont pris la main par rapport à la gestion des aéroports d'Ivato et de Nosy Be. En 2021, l'État malgache et Ravinala Airports ont signé un nouveau contrat de concession, fixant également les redevances devant être payées par le gestionnaire des deux aéroports internationaux susmentionnés. Le nouvel accord stipule une hausse des redevances fixes, qui atteignent désormais près de 138 millions d'euros. Cela porte les recettes

fiscales totales en redevances et impôts que l'État percevra durant la concession à environ 471 millions d'euros.