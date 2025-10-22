Madagascar: Approvisionnement en eau - Huit forages opérationnels à Laniera

À Laniera, plusieurs forages existaient déjà, mais leur capacité de production s'était réduite au fil du temps. En plus de leur réhabilitation, de nouveaux forages ont été construits afin de répondre à la demande croissante en eau potable.

« Au total, huit forages ont été entièrement remis en état, après la réparation des infrastructures endommagées et la restauration du débit initial. Deux autres sont actuellement en cours de finalisation », indique Rivo Rakotoniaina, chef de mission d'entreprise à Laniera, rencontré sur place hier. « L'un de nos objectifs est de rétablir le débit normal que chaque forage devrait produire », a-t-il souligné.

L'eau produite à Laniera alimente directement l'unité de traitement d'Ivato, avant d'être distribuée à la population. Avant les travaux, la production ne dépassait pas 60 m³ par heure. Grâce aux réhabilitations, le volume a désormais presque doublé, atteignant près de 100 m³/heure, avec un objectif de 120 m³/heure à terme.

Amélioration

« Les forages de Laniera ont commencé à approvisionner Ivato avec des débits normaux. Mais au fil des années, l'accumulation de boue et d'autres dépôts à l'intérieur des installations avait réduit le débit et altéré la qualité de l'eau. Ces travaux ont donc permis non seulement d'améliorer la quantité produite, mais aussi la qualité de l'eau livrée à la population », explique Rivo Rakotoniaina, chef de mission d'entreprise à Laniera.

Des résidents d'Ivato soulignent que l'approvisionnement en eau dans leur quartier s'est amélioré. « Nous pouvons constater une nette amélioration de la distribution d'eau dans notre quartier », explique Rado, un habitant d'Ivato. Cependant, d'autres affirment que des coupures d'eau surviennent encore par moments.

Les nouveaux forages, déjà creusés et produisant de l'eau, feront prochainement l'objet d'aménagements complémentaires, notamment la construction de cabines de protection pour sécuriser les installations. L'eau issue de ces ouvrages rejoindra elle aussi l'unité de traitement d'Ivato.