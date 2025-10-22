Madagascar: La Fédération soutient les anciennes gloires

Clin d'œil aux seniors. Alors qu'un groupe d'anciens internationaux et de dirigeants dénonce actuellement « la corruption et la mauvaise gouvernance » et réclame la démission de l'équipe dirigeante de la Fédération actuelle, le président de la Fédération Malgache de Football, Alfred Randriamanampisoa, a remis des enveloppes contenant leur part des « prize money » aux membres de l'Association des anciennes gloires, lundi, au siège de la fédération à Isoraka.

Une délégation d'une douzaine d'anciens du Club M, dirigée par son vice-président Bin Hamido Abdou, a été reçue par le président de la Fédération. Quarante-quatre anciens joueurs ont bénéficié de ces primes, à hauteur de 300 000 ariary chacun.

Présidée par Michel Kira, l'Association des anciennes gloires du football malgache, fondée légalement le 21 août de cette année, regroupe d'anciens présélectionnés et sélectionnés âgés de plus de 60 ans. « Ce genre de soutien se fera systématiquement chaque année », assure le président de la Fédération.

Les Scorpions, encore dans la cinquantaine, pourront dans quelques années rejoindre l'association.