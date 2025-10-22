Madagascar: Télévision - Parabole Madagascar suspend ses activités

Parabole Madagascar a annoncé la suspension temporaire de ses activités commerciales, de distribution et de diffusion à partir du 31 octobre 2025, selon un communiqué publié lundi dernier. Cette décision intervient dans le cadre d'une procédure de mise en veille administrative engagée auprès des autorités compétentes.

L'entreprise précise qu'il ne s'agit pas d'une fermeture définitive, mais d'une période de réflexion et de réorganisation. Celle-ci vise à adapter ses services aux évolutions technologiques, aux nouvelles habitudes de consommation du public et aux réalités économiques actuelles du secteur audiovisuel.

« Depuis un quart de siècle, Parabole Madagascar s'est imposée comme l'un des acteurs majeurs de la télévision par satellite dans le pays et dans la région. Pionnière dans l'introduction de ce mode de diffusion, la société a su répondre aux attentes des foyers malgaches et de ceux des îles de l'océan Indien, en proposant une offre diversifiée de chaînes locales, régionales et internationales », poursuit le communiqué.