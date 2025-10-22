Madagascar: Volleyball - Coupe de Madagascar U20 - Trente-quatre équipes pour quatre titres

Avant-dernières compétitions nationales de la saison, trente-quatre équipes représentant cinq ligues disputeront en parallèle les coupes de Madagascar des moins de 20 ans et de deuxième division. La compétition, réservée aux clubs affiliés à la Fédération, se tiendra du 25 octobre au 1er novembre, au gymnase d'Ankorondrano. La date limite d'engagement a été clôturée ce week-end.

Douze équipes masculines et huit féminines, issues de quatre ligues, sont en lice pour la D2. Chez les U20, huit équipes masculines et sept féminines participeront à la compétition. Seuls les joueurs titulaires d'une licence valide pour la saison 2024-2025, approuvée par leur ligue régionale, sont éligibles.

Les ligues représentées sont Analamanga, Atsinanana, Matsiatra-Ambony, Ihorombe et Atsimo-Andrefana. L'enquête préliminaire et la réunion technique se tiendront le vendredi 24 octobre.

Les champions en titre de la saison précédente sont l'Akany Sambatra Itaosy d'Analamanga chez les 2DM et les U20 garçons. Le titre est revenu au Squad Analamanga pour la 2DF, et au MVBC de Boeny chez les U20 filles.

Trois semaines plus tard aura lieu la dernière compétition nationale de l'année : la Coupe nationale des vétérans. Ce sommet national se déroulera du 22 au 29 novembre, à Fianarantsoa. La compétition est réservée aux joueurs âgés de plus de 40 ans et non licenciés depuis au moins un an.