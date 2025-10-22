Madagascar: 10e Mondial du Pain - Le pays en lice à Nantes

L'équipe malgache est entrée en scène ce mardi pour défendre les couleurs nationales au prestigieux concours international du pain, qui se déroule à Nantes.

Le 10e Mondial du Pain, organisé du 19 au 22 octobre à Nantes, réunit les meilleurs boulangers du monde entier. Cette compétition rassemble des équipes venues de Madagascar, de Taïwan, du Japon, des États-Unis, du Togo, du Chili et de nombreux autres pays.

Chaque formation dispose de dix heures pour démontrer sa technique, son sens du goût et sa créativité -- trois critères essentiels pour espérer se distinguer.

L'équipe malgache, composée de Toavina Rainibenalahatra, Orlando Botsy Totoashley et Toky Ramà Andriatsitohaimanantena, a entamé sa préparation en sélectionnant minutieusement les ingrédients clés nécessaires aux épreuves principales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce jour marque leur entrée officielle en compétition. Ils disposent d'environ deux heures et demie pour finaliser leurs préparatifs avant de présenter leurs pains et brioches.

Intense

Une épreuve originale consiste à réaliser une brioche dont le type est déterminé par tirage au sort -- un défi exigeant rapidité, créativité et parfaite maîtrise technique.

Les épreuves débutent à 4 heures du matin et se poursuivent jusqu'en milieu d'après-midi. La compétition s'annonce intense : chaque équipe doit gérer son temps entre la préparation, la cuisson et la présentation finale, incluant la décoration et la finition des produits.

Avant leur départ pour Nantes, les représentants de Madagascar ont dû surmonter plusieurs contretemps logistiques : retards de visa, suspension temporaire des vols d'Air France et démarches administratives prolongées. Ils ont finalement rejoint la France via Ethiopian Airlines, arrivant à temps pour prendre part au concours.

Sur place, les organisateurs assurent l'hébergement et la restauration des participants, leur permettant de se concentrer pleinement sur leurs prestations.

Malgré la pression et la fatigue du voyage, les boulangers malgaches affichent une motivation sans faille et entendent faire rayonner le savoir-faire culinaire de Madagascar sur la scène internationale.