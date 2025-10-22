Madagascar: Africa Foto Fair 2025 - Henitsoa Rafalia représente Madagascar

L'œil vif et le style ancré dans le réel, Henitsoa Rafalia incarne le photojournalisme et le reportage documentaire malgache sur la scène africaine. Sélectionné comme représentant unique de Madagascar, il voit dans cette reconnaissance internationale une validation de son parcours : « Fier et heureux, je constate que nos photographies, qui étaient encore peu reconnues et considérées comme n'ayant pas de valeur à Madagascar, telle est la raison qui me pousse à accéder à une échelle internationale. Depuis mes débuts en 2014 en tant que photographe professionnel, cette sélection récompense tous les efforts que j'ai fournis depuis ces années », confie-t-il avec émotion.

Visibilité

L'Africa Foto Fair, lancée en 2022 à Abidjan par la photographe éthiopienne Aïda Muluneh, est une plateforme de visibilité pour les artistes africains. Héritière de l'Addis Foto Fest, créé en 2010, cette manifestation met en avant 78 photographes issus de divers pays africains. L'édition 2025, qui se déroulera du 12 novembre au 7 décembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, repose sur une sélection rigoureuse des candidatures, sans recours au vote public. Henitsoa Rafalia est le seul Malgache sélectionné, un honneur qui souligne la montée en puissance de la photographie malgache sur le plan international.

Dans la catégorie portrait, il présente une image prise à Diego lors de la résidence artistique « Regard croisé » : un jeune garçon, symbole de liberté et d'énergie. Ce portrait reflète à la fois la vitalité de la jeunesse malgache et la richesse de la culture urbaine locale.

Cette participation à l'Africa Foto Fair 2025 marque une étape importante pour Henitsoa Rafalia et pour la photographie malgache, offrant une visibilité internationale et une reconnaissance du travail accompli au fil des années.