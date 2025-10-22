Madagascar: Patrimoine - Les Zafimaniry transmettent un héritage aux générations futures

À Ambositra, les Zafimaniry unissent leurs forces pour préserver un savoir-faire ancestral et le transmettre aux générations à venir. Dans les hauteurs verdoyantes d'Amoron'i Mania, les Zafimaniry sculptent bien plus que du bois : ils façonnent une mémoire vivante. Chaque motif, chaque maison témoigne d'un lien profond entre l'homme, la nature et la tradition. Inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2008, ce savoir-faire représente l'âme même de cette communauté.

Mais aujourd'hui, cet héritage est menacé par la déforestation, la modernisation et le désintérêt des jeunes. Conscients de l'urgence, les Zafimaniry multiplient les initiatives pour sauver leur art. « Notre savoir-faire, c'est notre fierté. Si nous ne le transmettons pas, une partie de nous disparaîtra », confie un maître-artisan.

Pour y remédier, la priorité est donnée à l'éducation. L'idée est d'introduire l'art zafimaniry dans les écoles et les ateliers afin que les enfants puissent apprendre, pratiquer et perpétuer ces techniques ancestrales.

Lors des descentes communautaires menées dans les villages, les habitants ont exprimé leur volonté de protéger la forêt, de valoriser leurs créations et d'enseigner leur culture. Ces échanges ont débouché sur un atelier organisé à Ambositra les 20 et 21 octobre 2025, rassemblant artisans, enseignants et autorités locales. Ensemble, ils ont élaboré une feuille de route 2026-2030 axée sur la transmission, la durabilité et la création d'un fonds local pour soutenir la filière.

Ce projet, soutenu par l'Unesco et les ministères malgaches concernés, incarne une même ambition : faire vivre l'héritage zafimaniry et en faire un moteur de développement culturel et éducatif durable à Madagascar.