Nigeria: Les actions nigérianes atteignent un niveau record, les réformes renforçant la confiance des investisseurs

Le marché des actions du Nigeria a atteint un nouveau record cette semaine, prolongeant son rallye de 2025 grâce à la confiance renouvelée des investisseurs et aux réformes économiques de grande envergure. Le Nigerian Exchange All-Share Index (NGX ASI) a augmenté de 1,01 % pour atteindre 151 456,91 points mardi, son plus haut niveau historique, portant la capitalisation du marché à 96,13 billions d'euros.

L'indice de référence a gagné 6,1 % ce mois-ci et 47,2 % depuis le début de l'année, grâce à la forte demande de valeurs sûres dans les secteurs de la banque, de l'industrie, de l'énergie et des biens de consommation. Les analystes attribuent cette hausse à l'amélioration de la liquidité des devises, à la dynamique des réformes et à des perspectives macroéconomiques plus stables.

Lors du Financial Times Africa Summit 2025 à Londres, le PDG de NGX Group, Temi Popoola, a déclaré que les réformes coordonnées par la Banque centrale, la SEC et d'autres régulateurs ont rétabli la confiance des investisseurs. Le directeur général de la SEC, Emomotimi Agama, a ajouté que la nouvelle loi sur les investissements et les valeurs mobilières (Investments and Securities Act 2025) renforce la gouvernance et la transparence du marché.

Malgré une inflation persistante, les participants au sommet ont déclaré que le défi du Nigéria est désormais de s'assurer que les progrès réalisés grâce aux réformes se traduisent par une croissance inclusive.

Points clés à retenir

Le dynamisme du marché boursier nigérian reflète l'optimisme quant à la cohérence des politiques et le redressement de la gouvernance du marché des capitaux. La libéralisation du naira, la suppression des subventions et la coordination plus étroite entre les autorités fiscales et monétaires ont commencé à atténuer les contraintes de liquidité et à attirer de nouveaux flux de portefeuille. L'activité commerciale sur le NGX a augmenté, avec un chiffre d'affaires quotidien dépassant les 20 milliards d'euros et des gains généralisés dans les secteurs des biens de consommation, de l'énergie et des valeurs financières.

SCOA Nigeria, BUA Foods, et Vitafoam Nigeria ont mené les hausses de la séance, tandis que LivingTrust Mortgage Bank et Conoil ont baissé. Les observateurs du marché disent que le rallye signale à la fois un vote de confiance dans la voie de la réforme du Nigéria et des attentes de bénéfices plus élevés de la part des entreprises bénéficiant de la stabilité de la monnaie et de la clarté de la politique. Cependant, les analystes avertissent que le maintien de la dynamique dépendra du contrôle de l'inflation, de la poursuite des réformes du marché des changes et de la canalisation de la croissance du marché des capitaux vers la création d'emplois et la productivité industrielle. Avec une hausse de 47 % depuis le début de l'année, le Nigeria reste l'un des marchés boursiers les plus performants d'Afrique en 2025.