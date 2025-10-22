Ethiopie: Le ministre des Finances éthiopien s'entretient avec des responsables du Trésor américain et du département d'État

Addis Ababa — Les réunions ont eu lieu en marge des assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

Au cours des discussions, le ministre des Finances Ahmed a informé les responsables américains des développements actuels en Éthiopie et a souligné les progrès réalisés par le pays dans la mise en oeuvre de son programme de réforme économique nationale.

Il a souligné la ferme volonté du gouvernement d'améliorer la transparence, de renforcer la gouvernance et d'améliorer le climat des affaires et des investissements.

Les réunions ont également porté sur des domaines clés d'intérêt mutuel, notamment le soutien continu des États-Unis aux efforts de réforme économique de l'Éthiopie par l'intermédiaire des banques multilatérales de développement et du FMI, ainsi que les possibilités d'approfondir les liens commerciaux et d'investissement entre les deux pays.

Les responsables américains ont salué les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de réformes et ont réaffirmé la volonté de leur gouvernement de continuer à soutenir la transformation économique de l'Éthiopie par le biais d'une assistance technique, de l'engagement du secteur privé et de la collaboration avec les institutions financières internationales.

Les deux parties ont convenu de maintenir un dialogue et une coopération étroits afin de faire progresser leurs priorités économiques communes et de promouvoir une croissance durable.

Par ailleurs, Ahmed a également tenu une réunion avec Martina Polasek, secrétaire générale du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) du Groupe de la Banque mondiale, afin de discuter du processus d'adhésion et de ratification de l'Éthiopie au CIRDI.

La réunion a porté principalement sur la promotion de l'engagement de l'Éthiopie auprès du CIRDI dans le cadre du programme plus large du gouvernement visant à renforcer la confiance des investisseurs et à promouvoir un environnement d'investissement transparent, prévisible et fondé sur des règles.

Au cours de la discussion, le ministre a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement de créer un climat commercial favorable aux investisseurs.

Il a souligné que l'adhésion au CIRDI constituait une étape importante pour renforcer la sécurité juridique des investisseurs et intégrer davantage l'Éthiopie dans la communauté mondiale des investisseurs.

Le ministre a également souligné que l'adhésion au CIRDI renforcerait le programme de réformes en cours en Éthiopie, qui vise à faciliter les affaires, à favoriser la croissance tirée par le secteur privé et à attirer des investissements directs étrangers de qualité.

Pour sa part, Mme Polasek s'est félicitée de l'intérêt manifesté par l'Éthiopie pour adhérer au CIRDI et s'est déclarée prête à fournir un soutien technique et des conseils tout au long du processus d'adhésion et de ratification.

Elle a souligné que l'adhésion serait un signe fort de l'engagement de l'Éthiopie en faveur des meilleures pratiques internationales en matière de protection des investissements et de règlement des différends.

Les deux parties ont convenu de maintenir une collaboration étroite afin de faire progresser le processus d'adhésion et de promouvoir la confiance des investisseurs dans le cadre des efforts plus larges de réforme économique et de facilitation des investissements menés par l'Éthiopie.