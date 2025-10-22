Addis Ababa — Le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timotheos, a qualifié la signature d'un plan d'action pour la construction d'une centrale nucléaire avec la société d'État russe Rosatom de « jalon historique » lors de sa visite officielle à Moscou.

Le ministre des Affaires étrangères, qui dirige une délégation éthiopienne dans le cadre de pourparlers avec son homologue russe Sergueï Lavrov, a déclaré que l'accord de coopération nucléaire ouvrait un nouveau chapitre dans les relations entre l'Éthiopie et la Russie.

« La signature du plan d'action pour la construction de la centrale nucléaire avec Rosatom lors de cette visite représente une étape historique.

Nous sommes convaincus qu'elle marquera un nouveau tournant dans les relations entre la Fédération de Russie et l'Éthiopie », a déclaré le ministre Gedion.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La délégation éthiopienne a rencontré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de la première visite officielle de Gedion en Russie depuis sa prise de fonction.

Cette visite fait suite à une invitation de la Russie pour un voyage officiel à Moscou.

Le ministre Gedion a souligné que les précédentes rencontres diplomatiques avaient jeté des bases solides pour la coopération actuelle.

« Nous avons déjà eu des discussions amicales et fructueuses en marge du sommet des BRICS, ici en Russie et au Brésil. Je pense que ces rencontres ont grandement contribué à renforcer les liens entre les deux pays. »

Le ministre des Affaires étrangères a également souligné l'importance de la récente visite du Premier ministre Abiy Ahmed et de ses discussions avec le président russe Vladimir Poutine.

« De plus, la récente visite du Premier ministre Abiy Ahmed et les discussions fructueuses avec Poutine ont été très importantes. L'entente conclue lors de ces discussions donnera l'élan nécessaire à nos relations », a expliqué Gedion.