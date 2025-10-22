Ethiopie: Les initiatives de réforme économique massive rendent les affaires au pays attrayantes - Ministre d'État

Addis Ababa — L'Éthiopie devient une destination de plus en plus attractive pour les investissements, en particulier dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie manufacturière, des infrastructures et des mines, a déclaré Endalew Mekonnen, ministre d'État chargé du commerce et de l'intégration régionale.

La conférence sur la coopération économique et commerciale entre l'Éthiopie et la Chine (Shaanxi) s'est tenue aujourd'hui à Addis-Abeba.

S'adressant à la conférence, le ministre d'État Endalew a souligné que le pays devenait une destination attractive pour les investissements, ajoutant que la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) contribuait également à renforcer l'intégration régionale et l'accès au marché.

« Nous sommes également fiers d'avoir commencé à exporter dans le cadre de la ZLECA depuis le 9 octobre 2025, renforçant ainsi l'intégration régionale et l'accès au marché. »

Selon le ministre d'État, la Chine et l'Éthiopie entretiennent des relations solides et profondément enracinées, ajoutant que le gouvernement considère la Chine comme un partenaire précieux pour assurer une croissance durable à travers l'Afrique.

Pour lui, cette conférence est plus qu'une simple réunion. Il s'agit d'une plateforme permettant d'approfondir les liens économiques, d'élargir les opportunités commerciales et de relever les défis communs.

Pour sa part, le commissaire à l'investissement Zeleke Temesgen a déclaré que l'Éthiopie s'efforçait d'attirer des investissements directs étrangers de qualité qui répondent aux objectifs d'investissement fondamentaux du pays.

Selon le commissaire, le gouvernement éthiopien a ouvert divers secteurs économiques afin d'élargir la participation des investisseurs étrangers dans l'économie.

L'Éthiopie offre également des incitations très compétitives aux investisseurs étrangers et nationaux, a noté le commissaire.

Soulignant que le climat des affaires du pays est florissant depuis la réforme économique transformatrice, il a exhorté les investisseurs chinois à investir dans les secteurs de la fabrication, des TIC, des mines et des énergies renouvelables en Éthiopie.

À cette occasion, le chargé d'affaires de l'ambassade de Chine en Éthiopie, Sun Mingxi, a réaffirmé que la Chine était prête à faire passer le partenariat entre les deux pays à un niveau supérieur.

De même, le directeur général du Moyen-Orient, de l'Asie et des pays du Pacifique au ministère des Affaires étrangères, Dewano Kedir, a déclaré que l'Éthiopie et la Chine entretenaient un partenariat solide, soulignant que la Chine restait le premier partenaire commercial de l'Éthiopie.

L'Éthiopie et la Chine entretiennent un « partenariat de coopération stratégique solide » qui a renforcé leurs relations, marquées par une collaboration étroite dans les domaines des infrastructures, du commerce et du développement, entre autres.