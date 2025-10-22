Ethiopie: Le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement réaffirme son engagement à approfondir davantage sa collaboration avec le pays

22 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — Le ministre des Finances Ahmed Shide a eu une discussion fructueuse avec le directeur général du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement (ADFD), Mohamed Saif Al Suwaidi.

La réunion, qui s'est tenue en marge des assemblées annuelles 2025 du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), a porté sur le renforcement du partenariat de longue date entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis grâce à une coopération renforcée en matière de développement et à un engagement accru en matière d'investissement.

Le ministre a félicité l'ADFD pour son soutien continu aux priorités nationales de développement de l'Éthiopie et a salué le rôle du Fonds dans le financement de projets clés dans divers secteurs qui favorisent la croissance durable et la création d'emplois.

Pour sa part, Mohamed Saif Al Suwaidi a réaffirmé l'engagement de l'ADFD à approfondir davantage sa collaboration avec l'Éthiopie et a souligné la volonté du Fonds d'explorer de nouvelles opportunités favorisant la résilience économique et renforçant les relations bilatérales entre les deux pays.

La réunion s'est conclue par la réaffirmation par les deux parties de leur engagement commun à promouvoir le développement durable et à élargir la coopération économique dans l'intérêt mutuel.

