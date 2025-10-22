Ethiopie: Le ministre des Finances rencontre son homologue israélien, PDG du SFD

Addis Ababa — Le ministre des Finances Ahmed Shide a rencontré son homologue israélien Bezalel Smotrich afin de renforcer les liens en matière d'investissement et le partage de technologies dans des domaines tels que la finance numérique et la gestion de l'eau. Il a également tenu une réunion fructueuse avec le PDG du Fonds saoudien pour le développement (SFD), Sultan Abdulrahman Al-Marshad.

Le programme économique ambitieux de l'Éthiopie a reçu un double coup de pouce en marge des réunions annuelles 2025 de la Banque mondiale et du FMI, le ministre des Finances Ahmed Shide ayant participé à des discussions de haut niveau qui promettent d'approfondir la coopération bilatérale et la coopération au développement.

Selon le communiqué de presse envoyé à l'ENA, la rencontre entre Ahmed et Bezalel Smotrich a été l'occasion de discuter des moyens de renforcer encore les liens de longue date entre l'Éthiopie et Israël grâce à une coopération économique et d'investissement renforcée.

Le ministre Ahmed Shide a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à approfondir les relations mutuellement bénéfiques et a souligné les domaines clés de collaboration potentielle dans les priorités nationales de l'Éthiopie.

Bezalel Smotrich a salué les réformes économiques en cours en Éthiopie et a exprimé la volonté d'Israël d'étendre la coopération en favorisant les liens d'investissement et en partageant son expertise dans les domaines de l'innovation technologique, de la finance numérique, de la gestion des ressources en eau, de l'irrigation et de la modernisation agricole.

Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement commun à faire progresser la coopération économique et au développement afin de renforcer le partenariat entre l'Éthiopie et Israël pour une croissance et une prospérité mutuelles.

Dans le même ordre d'idées, le ministre Ahmed a également tenu une réunion fructueuse avec le sultan Abdulrahman Al-Marshad, directeur général du Fonds saoudien pour le développement (SFD).

La réunion a souligné le partenariat solide et croissant entre l'Éthiopie et le Royaume d'Arabie saoudite en matière de développement.

Le ministre Ahmed Shide a exprimé sa gratitude envers le SFD pour son soutien continu aux efforts de développement de l'Éthiopie et a souligné l'importance d'approfondir la collaboration afin de faire progresser les priorités économiques communes.

Il a particulièrement mis en avant les besoins d'investissement clés de l'Éthiopie dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures, notamment le mégaprojet du nouvel aéroport international.

Le sultan Abdulrahman Al-Marshad a réaffirmé l'engagement du SFD à renforcer davantage la collaboration avec l'Éthiopie grâce à un financement concessionnel accru pour les projets prioritaires alignés sur le programme de développement durable du pays.

Il a également fait part de la volonté du Fonds d'explorer de nouveaux domaines de coopération, tels que le financement du projet de nouvel aéroport, qui favorisent l'intégration économique, la création d'emplois et le bien-être social.

Les deux dirigeants ont également échangé leurs points de vue sur le renforcement de l'engagement du secteur privé et la promotion de liens d'investissement plus solides entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite.

La réunion s'est conclue par un engagement commun à approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays afin de soutenir leur prospérité mutuelle et leur développement durable.