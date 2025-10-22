Madagascar: 'Nous voulons le respect de la démocratie'

Dans une interview à la DW, une jeune malgache vivant en Allemagne exprime ses espoirs et sa méfiance vis-à-vis du nouveau pouvoir à Madagascar.

A l'image de la Gen Z, les jeunes membres de la diaspora malgache en Allemagne s'avouent satisfaits de la fin des violences, mais ils se montrent plus pessimistes sur la nomination du nouveau premier ministre à Madagascar.

Le colonel Michael Randrianirina vient en effet de nommer l'homme d'affaires Herintsalama Rajaonarivelo au poste de chef de gouvernement.

Il aurait, selon le nouveau chef de l'Etat, "les compétences, les expériences, mais aussi les relations qu'il entretient avec les organisations internationales des autres pays qui collaboreront avec Madagascar."

Miora Ratsimiseta est membre de la diaspora malgache en Allemagne. L'infirmière travaillant à Karlsruhe espère que le nouveau chef de l'Etat respectera la volonté des jeunes et leur aspiration à la démocratie.

"En tant que jeunes de Madagascar, de la diaspora en Allemagne, nous sommes d'un côté très fiers, explique-t-elle à la DW. Nous sommes contents parce que les tirs de gaz lacrymogènes et les tueries ont cessé. D'un autre côté, nous espérons aussi que le président fera tout ce qui est dans son pouvoir pour respecter la volonté du peuple et surtout la démocratie."

Le profil du nouveau Premier ministre ne convainc pas

Miora Ratsimiseta rejoint la méfiance de la Gen Z vis-à-vis du nouveau Premier ministre.

Car si Herintsalama Rajaonarivelo a été président de la banque malgache BNI, il est aussi un proche du richissime homme d'affaires Mamy Ravatomanga, lui-même un proche de l'ancien président Andry Rajoelina.

"C'est une personne qui a déjà travaillé avec la personne qui était au pouvoir auparavant et qui a été bras droit de Mamy Ravatomanga, qui n'est pas très bien vu par la Gen Z, lance Miora Ratsimiseta. Donc là, on est un peu pessimistes. Par contre, comme il vient à peine d'être nommé, il faut voir comment il travaille. Il faut prendre en aucun cas une décision hâtive".

Enfin, quand on demande à Miora Ratsimiseta quelles sont ses attentes face au nouveau régime militaire, elle met en avant "le respect de la démocratie. Nous attendons que le colonel Randrianirina respecte la volonté des jeunes, qu'il respecte la volonté de la population, que nous ne voulons plus le même système qu'auparavant. Nous voulons une refondation de Madagascar. D'un autre côté, nous avons quand même peur. Il faut qu'il soit vraiment entouré des bonnes personnes et que ce ne soit pas le même système, le même cercle vicieux comme auparavant, qui finira encore une fois par faire tomber le pays dans quelque chose de très sombre."