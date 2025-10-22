Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 88,053 milliards de FCFA de la capitalisation boursière globale ce mercredi 22 octobre 2025

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 22 octobre 2025, la capitalisation boursière globale (marché des actions et obligations réunies) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 88,053 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 23 963,6 milliards FCFA contre 23 875,547 milliards FCFA la veille. Cette augmentation est occasionnée principalement par celle du marché des actions qui a progressé de 86,849 milliards, passant de 12 961,573 milliards FCFA la veille à 13 048,422 milliards FCFA ce 22 octobre 2025.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle y a modestement contribué, se retrouvant avec une hausse de 1,204 milliards à 10 915,178 milliards FCFA contre 10 913,974 milliards FCFA le 21 octobre 2025.

Quant à la valeur totale des transactions, elle se situe toujours au-dessus du milliard, en passant de 1,535 milliard FCFA la veille à 1,404 milliard FCFA ce mercredi 22 octobre 2025.

L'indice BRVM composite a augmenté de 0,67% à 338,43 points contre 336,18 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,69% à 167,64 points contre 166,49 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre une hausse de 0,60% à 141,47 points contre 140,62 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 1 785 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 1 890 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 2 600 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 3,97% à 19 495 FCFA) et SICOR Côte d'Ivoire (plus 2,94% à 3 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 1 790 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,82% à 2 050 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,22% à 1 725 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 3,75% à 3 850 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (moins 3,61% à 2 405 FCFA).