Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 88,053 milliards de FCFA de la capitalisation boursière globale ce mercredi 22 octobre 2025

22 Octobre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

A l'issue de la séance de cotation de ce mercredi 22 octobre 2025, la capitalisation boursière globale (marché des actions et obligations réunies) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 88,053 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est établie à 23 963,6 milliards FCFA contre 23 875,547 milliards FCFA la veille. Cette augmentation est occasionnée principalement par celle du marché des actions qui a progressé de 86,849 milliards, passant de 12 961,573 milliards FCFA la veille à 13 048,422 milliards FCFA ce 22 octobre 2025.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle y a modestement contribué, se retrouvant avec une hausse de 1,204 milliards à 10 915,178 milliards FCFA contre 10 913,974 milliards FCFA le 21 octobre 2025.

Quant à la valeur totale des transactions, elle se situe toujours au-dessus du milliard, en passant de 1,535 milliard FCFA la veille à 1,404 milliard FCFA ce mercredi 22 octobre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'indice BRVM composite a augmenté de 0,67% à 338,43 points contre 336,18 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi progressé de 0,69% à 167,64 points contre 166,49 points précédemment.

De son côté, l'indice BRVM Prestige enregistre une hausse de 0,60% à 141,47 points contre 140,62 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée par les titres CFAO Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 1 785 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (plus 5,00% à 1 890 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 4,00% à 2 600 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (plus 3,97% à 19 495 FCFA) et SICOR Côte d'Ivoire (plus 2,94% à 3 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sicable Côte d'Ivoire (moins 7,49% à 1 790 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,82% à 2 050 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (moins 5,22% à 1 725 FCFA), Loterie Nationale du Bénin (moins 3,75% à 3 850 FCFA) et ONATEL Burkina Faso (moins 3,61% à 2 405 FCFA).

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.