Togo: Développement du capital humain au pays - La Bidc accorde une ligne de crédit de 50 millions d'euros à Planet One

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a accordé une ligne de crédit de 50 millions d'euros à Planet One Education Togo afin de soutenir l'enseignement technique et professionnel en République togolaise.

Selon un communiqué de presse, cette facilité, officialisée lors d'une cérémonie de signature qui s'est tenue le mercredi 22 octobre 2025, souligne l'engagement de la Bidc à investir dans le capital humain afin de catalyser une croissance durable dans toute la sous-région de la Cedeao. Ce financement stratégique, explique-t-on, servira à la conception, à la construction et à l'équipement de six centres de formation professionnelle et technique dans les municipalités de Tandjouaré, Danyi Akpéyémé, Kougnohou, Guérin-Kouka, Agoé-Nyivé et Tsévié. Ces centres comprendront des salles de classe, des laboratoires et des ateliers offrant une capacité totale de 3 481 places par an, ainsi que des résidences étudiantes dédiées, le tout dans le but d'offrir une expérience éducative complète.

Au cours de la cérémonie, Dr George Agyekum Donkor, Président de la Bidc et de son Conseil d'administration, a réaffirmé l'importance de l'éducation en tant que pilier essentiel de la prospérité à long terme de la région et secteur prioritaire pour l'investissement. « Ce mécanisme s'inscrit dans la vision stratégique de la Bidc qui consiste à doter les jeunes Togolais de compétences pertinentes pour l'industrie afin de les préparer pour l'avenir », a-t-il souligné, précisant que la qualité du système éducatif d'un pays influe directement sur sa compétitivité industrielle et est essentielle à sa performance économique. M. Deepak Balaji, Directeur de Planet One, a exprimé sa gratitude envers la BIDC et a réaffirmé l'engagement de l'entreprise à utiliser efficacement les fonds.

« Ce partenariat avec la Bidc marque une étape importante dans notre mission visant à promouvoir la formation professionnelle au Togo. Nous nous engageons à utiliser efficacement ces ressources afin que les entreprises togolaises bénéficient d'une main-d'oeuvre plus qualifiée, ce qui stimulera la productivité et la compétitivité », a-t-il déclaré.

Ce nouveau financement renforce un peu plus le rôle de la Bidc en tant que partenaire clé du développement économique du Togo, portant le total des engagements de la Banque dans le pays à environ 362 millions de dollars américains à ce jour.