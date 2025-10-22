Cote d'Ivoire: Toumodi - Décès d'un homme lors d'un attroupement à Kami, une enquête ouverte

Le calme du village de Kami, localité située dans la commune de Yamoussoukro, a été troublé dans la matinée du mardi 21 octobre 2025, par un incident tragique survenu lors d'un attroupement sur la voie publique.

Selon un communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Toumodi, des individus ont érigé des barricades, empêchant ainsi l'accès au village.

Alertée, la Gendarmerie nationale a rapidement déployé une équipe sur les lieux pour rétablir l'ordre public et libérer la circulation. Alors que les forces de l'ordre procédaient au démantèlement des barricades, elles ont été assistées par un habitant du village. Ce dernier, identifié comme Konan Paul Kacou, âgé de 46 ans, a malheureusement été atteint à la tête par une pierre lancée lors des échauffourées.

Transporté d'urgence au centre de santé des armées de la 6e légion de Gendarmerie territoriale, l'homme n'a pas survécu à ses blessures. Le médecin-chef de l'établissement a constaté une mort violente due à un traumatisme crânien provoqué par un objet contondant, confirmant ainsi la gravité du choc subi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à ce drame, le Parquet de Toumodi a aussitôt ordonné l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès et d'identifier les auteurs de cet acte. Les investigations devront permettre de comprendre les causes de l'attroupement et de situer les responsabilités dans cette tragédie.

Le Procureur de la République a tenu à rappeler, à travers ce communiqué, la détermination de la justice ivoirienne à garantir la sécurité publique et à faire respecter la loi.

Il a également appelé les populations au calme, à la retenue et au respect de l'ordre public, tout en réaffirmant que nul n'est au-dessus de la loi.

Ce drame relance le débat sur la recrudescence des attroupements violents dans certaines localités du pays et souligne l'importance du dialogue communautaire pour prévenir les affrontements qui mettent en péril la paix sociale.