Cote d'Ivoire: Fausse vidéo promotionnelle - Le Groupe NSIA dénonce une escroquerie en ligne

Le Groupe NSIA, acteurdu secteur bancaire et assurantiel en Afrique de l'Ouest, alerte le public, depuis ce 22 ocotbre 2025, sur la circulation d'une nouvelle vidéo frauduleuse exploitant cette fois l'image de Mme Janine Kacou Diagou, Directrice Générale du Groupe.

Cette vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, attribue faussement à la dirigeante la promotion d'un prétendu outil d'investissement en ligne, une pratique déjà observée lors d'une précédente tentative d'escroquerie impliquant le Président du Groupe.

Dans un communiqué officiel, le Groupe NSIA dénonce avec la plus grande fermeté ces manoeuvres malveillantes et rappelle qu'aucun de ses dirigeants, de près ou de loin, n'est associé à de telles initiatives.

L'entreprise souligne qu'il s'agit d'une usurpation d'identité à des fins frauduleuses, destinée à tromper le public et à nuire à la réputation du groupe et de ses responsables.

Face à cette situation, NSIA met en garde le public contre toute tentative d'escroquerie de ce type ; décline toute responsabilité quant aux conséquences encourues par les personnes qui y adhéreraient ; rappelle que ses communications officielles sont exclusivement publiées sur ses canaux institutionnels : sites web, communiqués de presse et comptes certifiés sur les réseaux sociaux.

Le Groupe insiste sur la nécessité, pour le grand public, de faire preuve de vigilance et de ne pas accorder de crédit aux contenus circulant en dehors de ses plateformes officielles.

Une réponse coordonnée avec les autorités compétentes

NSIA informe que toutes les dispositions nécessaires ont été prises, en collaboration avec les autorités compétentes, afin d'identifier et de poursuivre les auteurs de ces actes frauduleux.

Le groupe entend mettre un terme à ces pratiques qui portent atteinte à la confiance des clients et à la crédibilité du secteur financier régional.

Enfin, NSIA invite les internautes à signaler toute vidéo suspecte et à éviter de relayer des contenus non vérifiés susceptibles de propager de fausses informations.