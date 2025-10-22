Cote d'Ivoire: Coopération - Yacine Idriss Diallo, nouveau Consul honoraire des Bahamas au pays

Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football (FIF), Yacine Idriss Diallo, vient d'ajouter une nouvelle distinction à son riche parcours. Figure emblématique du sport ivoirien, il a été nommé depuis le 21 octobre 2025, Consul honoraire des Bahamas en Côte d'Ivoire, a appris Fratmat.info.

Il s'agit bien là, d'une reconnaissance qui dépasse les frontières du ballon rond pour saluer son leadership, son engagement et son rayonnement international.

La cérémonie officielle de remise de la lettre de mission s'est déroulée au ministère bahaméen des Affaires étrangères, en présence du ministre des Affaires étrangères, l'Honorable Frederick Mitchell, qui a tenu à saluer cette nomination.

Selon lui, cette désignation traduit la volonté du gouvernement des Bahamas de renforcer sa présence diplomatique en Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, pays réputé pour sa stabilité politique et son dynamisme économique.

Les échanges entre le ministre et le nouveau consul honoraire ont porté sur plusieurs axes de coopération, notamment l'économie, l'agriculture, le tourisme et le sport. L'objectif commun : jeter les bases d'un partenariat concret et mutuellement bénéfique entre les deux nations.

« Les Bahamas, plaque tournante du tourisme caribéen, et la Côte d'Ivoire, locomotive économique de l'Afrique de l'Ouest, ont beaucoup à gagner d'une collaboration plus étroite », a souligné M. Mitchell.

De son côté, Yacine Idriss Diallo a exprimé sa gratitude et sa détermination à relever ce nouveau défi: « Je mesure pleinement la responsabilité que m'accorde le gouvernement des Bahamas. Mon ambition est de rapprocher nos deux nations et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération au bénéfice de nos peuples. »

À l'issue de la cérémonie, le nouveau consul a été reçu en audience par le Premier ministre des Bahamas, l'Honorable Philip A. Davis, pour un échange empreint de cordialité et d'estime réciproque.

Avec cette nomination, les relations entre Abidjan et Nassau s'inscrivent désormais dans une nouvelle dynamique. Entre diplomatie économique, coopération culturelle et échanges sportifs, Yacine Idriss Diallo entend jouer pleinement son rôle de pont entre l'Afrique et la Caraïbe, faisant rayonner un peu plus la Côte d'Ivoire sur la scène internationale.