Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Don Mello réussit son grand oral

Pendant 90 minutes, le candidat indépendant a décliné son programme à l'émission Face aux électeurs.

Dans la soirée du 20 octobre, le candidat indépendant, Ahoua Don-Mello (Adm), s'est soumis au feu roulant des questions des journalistes à la faveur de son passage à l'émission « Face aux électeurs » de la première chaîne de télévision nationale.

Brossant le tableau d'une Côte d'Ivoire à l'aube d'une rupture historique, Don Mello a articulé son projet autour du triptyque : démocratie, souveraineté et panafricanisme.

Selon lui, l'instauration d'un Conseil des Sages pour garantir le consensus autour des institutions clés et briser les « murs de méfiance » est à prendre en compte. Il propose aussi une justice transitionnelle et une loi d'amnistie pour refermer le chapitre des crises post-électorales, promettant ainsi l'apaisement social.

En ce qui concerne le volet économique de son programme, Don Mello a fait savoir que sa vision de la souveraineté repose sur la fin de la dépendance externe, matérialisée par l'annulation de certains accords de coopération.

L'outil central de cette autonomie sera un fonds souverain inspiré de l'ancienne Caisse de stabilisation et financé par le partage des revenus des matières premières.

Ce financement interne soutiendrait d'après Don Mello, un plan d'industrialisation massive et la création de zones économiques spéciales, transformant ainsi les producteurs agricoles en entrepreneurs. Il a également promis d'accélérer la sortie des accords monétaires pour lancer l'Eco.

Le candidat indépendant veut faire du pays la « locomotive de l'intégration africaine » dont la clé réside dans la réalisation d'infrastructures reliant les villes frontalières aux pays voisins.