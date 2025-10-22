Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Beugré Mambé mobilise le Grand Ouest pour le 1 coup K.-O. de Ouattara

22 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mamadou Kanate

Le directeur national de campagne, au nom du candidat du Rhdp, a invité les régions du Tonkpi, du Guémon et du Cavally à sortir massivement pour aller voter, samedi.

Le directeur national de campagne, Robert Beugré Mambé, a obtenu l'engagement des populations du Tonkpi à faire triompher les Houphouëtistes. Hier, à la Place de la paix de Man, les populations des régions du Tonkpi, du Cavally, du Guémon ont promis une victoire au premier tour au candidat du Rhdp, Alassane Ouattara.

Le directeur national de campagne, rassuré par ces discours pleins d'optimisme, a exhorté le monde mobilisé à traduire cette promesse dans les urnes.

Devant l'assistance composée en grand nombre de chefs traditionnels, de communauté et de guides religieux, il a invité les uns et les autres à élire Alassane Ouattara avec un score sans appel et un fort taux de participation. « Est-ce que je peux compter sur vous », a-t-il lancé à l'assistance. Celle-ci, en choeur, répondra par un oui retentissant.

Mabri Toikeusse, directeur national de campagne associé, a assuré le candidat du Rhdp de la volonté de ses parents de jouer loyalement leur partition pour sa réélection. « Je prends l'engagement, au nom de tous les cadres, de donner une majorité éclatante au porte-flambeau des Houphouëtistes », a-t-il promis.

Anne Ouloto, Serey Doh, Albert Flindé, le général Vagondo Diomandé, Moussa Sanogo, des cadres du Rhdp, étaient présents à ce rassemblement.

