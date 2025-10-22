Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Billon promet de faire de San Pedro le moteur du progrès ivoirien

Pour le candidat du Congrès démocratique, San Pedro ne doit plus être seulement une escale économique. Elle doit aussi devenir la locomotive du développement national.

Devant une foule rassemblée le 20 octobre à la place ADO, le candidat du Code, Jean-Louis Billon, a présenté sa vision d'un port de San Pedro transformé en un poumon logistique et industriel régional.

Cette ville portuaire, selon lui, symbolise à elle seule le potentiel et les manquements de la Côte d'Ivoire. « C'est ici que bat le coeur de nos matières premières, de nos richesses agricoles et maritimes », a-t-il rappelé. Mais ce coeur, dit-il, « doit battre plus fort pour toute la nation ».

Pour cela, il prône une économie de transformation locale où le cacao, le poisson et les produits agricoles sont transformés sur place, créant des milliers d'emplois qualifiés.

« Nous devons bâtir une ville moderne, connectée, verte et productive », a-t-il poursuivi, soulignant que le développement de San Pedro passera par la rénovation des infrastructures, la création de zones industrielles gérées par des entrepreneurs ivoiriens et l'investissement dans le capital humain.

L'éducation et la formation seront au centre de cette mutation. Il a salué le travail de l'Université polytechnique de San Pedro, tout en promettant des instituts modernes dédiés à la pêche et au tourisme, afin de renforcer les compétences locales.

Le candidat du Code soutient également que San Pedro mérite mieux qu'un rôle de passage, avant de conclure qu'« ensemble, les populations doivent faire de la ville abritant le deuxième plus grand port, la capitale du progrès ivoirien, c'est-à-dire une ville qui transforme, innove et inspire toute la Côte d'Ivoire. »