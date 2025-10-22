Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le Gp-Paix déballe les grands axes du projet de Lagou

A la tribune de l'Aip dédiée à la présidentielle, le vice-président du Gp-Paix, Amedé Djè Kouadio, a insisté sur ce qui constitue la substance du programme de gouvernance de la candidate Henriette Lagou.

Une paix durable, une cohésion sociale totale, une économie inclusive qui partage équitablement les fruits de la croissance, une place prépondérante aux femmes, aux jeunes et aux professionnels de tous les secteurs d'activités...

Tels sont quelques points clés évoqués par le premier vice-président du Groupement des partenaires politiques pour la paix (Gp-Paix), Amédé Djè Kouadio, le lundi 20 octobre, à la tribune de de l'Agence ivoirienne de presse (Aip) consacrée à la présidentielle.

Selon l'Aip, il a mis un point d'honneur à parler davantage de la place prépondérante qu'occupe la gent féminine dans le programme de société de la candidate Lagou.

Évoquant « la nécessité de mettre en place des mécanismes d'accompagnement financier et social pour permettre aux femmes, en milieu urbain ou rural, de contribuer activement au déve-loppement économique du pays », rapporte cette agence de presse.

Le vice-président du Gp-Paix a insisté sur la bonne gouvernance, « condition sine qua non » pour la réussite de ce projet. «Tout cela relève de la bonne gouvernance : il s'agit de détecter les problèmes et d'y apporter des solutions adaptées », a-t-il souligné.

Signalons que le Gp-Paix est un groupement de douze partis politiques centristes ayant pour dénominateur commun la paix, la concorde et la cohésion. C'est ce groupement qui soutient la candidature de Henriette Lagou.