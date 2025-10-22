Afrique de l'Ouest: Enseignement technique et professionnel - La Bidc accorde 50 millions d'euros au Togo

La Banque d'investissement et de développement de la Cedeao (Bidc) a accordé une ligne de crédit de 50 millions d'euros à Planet one education Togo, en vue de soutenir l'enseignement technique et professionnel au Togo.

L'information a été donnée par l'institution bancaire à travers un communiqué dont Fratmat.info a eu copie, le mercredi 22 octobre 2025. En effet, la Bidc a pris l'engagement d'investir dans le capital humain afin de catalyser une croissance durable dans toute la sous-région de la Cedeao.

Selon le communiqué, ce financement servira à la conception, à la construction et à l'équipement de six centres de formation technique et professionnelle dans les communes de Tandjouaré, Danyi Akpéyémé, Kougnohou, Guérin-Kouka, Agoé-Nyivé et Tsévié.

Ces centres comprendront des salles de classe, des laboratoires et des ateliers offrant une capacité totale de 3 481 places par an, ainsi que des résidences estudiantines. Ce nouveau financement porte à 362 millions de dollars que la banque a investi dans le pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de la Bidc, Dr George Agyekum Donkor, a réaffirmé l'importance de l'éducation en tant que pilier essentiel de la prospérité à long terme de la région et secteur prioritaire pour l'investissement.

« Ce mécanisme s'inscrit dans la vision stratégique de la Bidc qui consiste à doter les jeunes togolais de compétences pertinentes pour l'industrie afin de les préparer pour l'avenir », a-t-il déclaré, précisant que la qualité du système éducatif d'un pays influe directement sur sa compétitivité industrielle et est essentielle à sa performance économique.

Pour sa part, Deepak Balaji, directeur de Planet one, a exprimé sa gratitude à la Bidc et a assuré l'engagement de l'entreprise à utiliser efficacement les fonds mis à sa disposition.

« Ce partenariat avec la Bidc marque une étape importante dans notre mission visant à promouvoir la formation professionnelle au Togo. Nous nous engageons à utiliser efficacement ces ressources afin que les entreprises togolaises bénéficient d'une main-d'oeuvre plus qualifiée, ce qui stimulera la productivité et la compétitivité », a-t-il déclaré.