La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la criminalité organisée et les menaces à la sécurité humaine. À travers sa Direction du Système d'Alerte Précoce (EWD), la Commission de l'organisation sous-régionale organise, du 21 au 24 octobre 2025, à Dakar (Sénégal), un atelier thématique consacré à la sécurité humaine, à la criminalité et à la délinquance, avec un accent particulier sur l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) dans les mécanismes d'analyse et de réponse.

Cet atelier réunit des experts en criminalité issus des États membres, appuyés par les Mécanismes Nationaux de Coordination et de Réponse (NCCRM). L'objectif est de leur doter de compétences avancées pour identifier, anticiper et atténuer les menaces croissantes à la sécurité individuelle et collective.

Les échanges portent sur la criminalité transnationale organisée, notamment la traite des personnes, le trafic de drogues et d'armes, ainsi que les violences sexuelles et basées sur le genre, des fléaux qui fragilisent la paix et la cohésion sociale en Afrique de l'Ouest.

L'intelligence artificielle au service de la sécurité

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'une des innovations majeures de cette rencontre réside dans l'introduction de l'intelligence artificielle comme outil stratégique d'analyse et de prévention. Grâce à ses capacités de traitement massif de données et de détection de tendances, l'IA permettra aux experts régionaux de mieux comprendre les dynamiques de la criminalité et de renforcer la capacité d'alerte et de réponse des États face à des menaces en constante évolution.

L'utilisation de ces technologies s'inscrit dans la vision de la CEDEAO d'intégrer des approches modernes et durables dans la gouvernance de la sécurité humaine, en favorisant la collaboration entre les institutions nationales et les structures communautaires.

Lors de la cérémonie d'ouverture, S.E. Mme Damtien L. Tchintchibidja, Vice-Présidente de la Commission de la CEDEAO, représentée par Mme l'Ambassadeur Zelma Nobre Fassinou, Représentante résidente de la CEDEAO au Sénégal, a rappelé la gravité de la situation sécuritaire dans la région.

Selon elle, les évaluations régionales récentes révèlent une progression inquiétante des économies illicites et des réseaux criminels, alimentés par les conflits armés, l'instabilité politique, les inégalités économiques, la porosité des frontières et la dimension transnationale du crime organisé.

Mme Fassinou a insisté sur la nécessité d'une approche concertée et préventive pour endiguer ces menaces, soulignant que la criminalité constitue désormais un frein majeur au développement économique et à la stabilité politique des États membres.

L'atelier de Dakar marque une étape stratégique dans la volonté de la CEDEAO de bâtir une architecture régionale de sécurité humaine plus intégrée et proactive. En misant sur la technologie, la formation et la coopération, l'organisation entend doter la région ouest-africaine de moyens modernes et interconnectés pour protéger ses populations et consolider la paix.