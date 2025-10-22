Afrique: CAF Awards 2025 - La liste des 10 nommés pour le titre de Joueur africain de l'année

La Confédération africaine de football a dévoilé ce mercredi 22 octobre la liste des 10 candidats retenus pour le Trophée de Joueur africain de l'année 2025. Qui pour succéder à Ademola Lookman, récompensé en 2024 ? La date de la cérémonie n'a encore été annoncée.

Parmi les favoris pour le titre, on retrouve Mohamed Salah et Achraf Hakimi. Le capitaine de l'Égypte, a vécu une saison exceptionnelle avec Liverpool, conclue par 28 buts et un nouveau titre en Premier League. Le défenseur marocain est un des grands artisans de la saison historique du Paris Saint-Germain.

Ademola Lookman, tenant du titre, ne fait pas parti de cette liste où l'on trouve le Congolais Fiston Mayele, sacré en Ligue des champions africaine avec son équipe des Pyramids FC. Le Guinéen Serhou Guirassy, co-meilleur buteur de la dernière Ligue des champions européenne est aussi présent.

La liste a été établie par « un panel d'experts composé de membres du Comité technique et de développement de la CAF, d'entraîneurs chevronnés, de légendes africaines et de représentants des médias », a précisé la CAF.

Le Joueur Interclubs CAF de l'année (meilleur joueur évoluant en Afrique), le meilleur gardien africain et le meilleur jeune africain seront également récompensés, ainsi que l'entraîneur africain de l'année. L'équipe nationale de l'année et le club de l'année seront également distingués.

Les dix nommés :

Frank Anguissa (CAM, Naples)

Fiston Mayele (RDC, Pyramids FC)

Mohamed Salah (EGY, Liverpool)

Denis Bouanga (GAB, Los Angeles FC)

Serhou Guirassy (GUI, Dortmund)

Achraf Hakimi (MAR, PSG)

Oussama Lamlioui (MAR, RS Berkane)

Victor Osimhen (NGA, Galatasaray)

Iliman Ndiaye (SEN, Everton)

Pape Matar Sarr (SEN, Tottenham)