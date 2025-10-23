Soudan: Conseil des ministres - Réduction des frais de passeport pour les Soudanais à l'étranger

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a rendu de réduction de 30 % des frais de délivrance et de renouvellement des passeports pour les citoyens soudanais à l'étranger.

Cette réduction s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à alléger la charge financière des expatriés soudanais et à encourager le retour volontaire.

Selon cette décision, cette réduction entrera en vigueur du 1èr novembre au 31 décembre 2025, et des instructions ont été données aux autorités concernées pour qu'elles prennent les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre par l'intermédiaire des missions diplomatiques et consulaires du Soudan dans différents pays.

Le Premier ministre a affirmé que cette mesure témoigne de la reconnaissance du gouvernement pour les efforts déployés par les Soudanais à l'étranger et vise à alléger leurs difficultés, tout en soutenant les programmes de retour volontaire et en contribuant à la reconstruction et à la stabilité du pays.