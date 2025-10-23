Soudan: Conseil des ministres - Réduction des frais de passeport pour les Soudanais à l'étranger

22 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr Kamil Idris, a rendu de réduction de 30 % des frais de délivrance et de renouvellement des passeports pour les citoyens soudanais à l'étranger.

Cette réduction s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale visant à alléger la charge financière des expatriés soudanais et à encourager le retour volontaire.

Selon cette décision, cette réduction entrera en vigueur du 1èr novembre au 31 décembre 2025, et des instructions ont été données aux autorités concernées pour qu'elles prennent les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre par l'intermédiaire des missions diplomatiques et consulaires du Soudan dans différents pays.

Le Premier ministre a affirmé que cette mesure témoigne de la reconnaissance du gouvernement pour les efforts déployés par les Soudanais à l'étranger et vise à alléger leurs difficultés, tout en soutenant les programmes de retour volontaire et en contribuant à la reconstruction et à la stabilité du pays.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.