Luanda — Un outil technologique visant à automatiser et à accroître la transparence et l'efficacité de la gestion des processus d'octroi de droits miniers a été lancé ce mercredi à Luanda, lors de la séance d'ouverture de la Conférence internationale sur le secteur minier d'Angola (AIMC) 2025.

Baptisée Registre Minier Numérique d'Angola, cette plateforme, qui s'inscrit dans le Plan National de Développement (2023-2027) et l'Agenda de Transition Numérique de l'Administration Publique (2022-2027), vise également à renforcer la confiance des investisseurs.

Lors du lancement de cet outil, le coordinateur du Comité Technique pour la Mise en OEuvre du Système de Gestion des Licences et du Registre Miniers, Emanuel Saturnino, a déclaré qu'il s'agissait d'un gage de transparence et de simplification des activités administratives dans le secteur minier.

Grâce à cela, tout citoyen souhaitant demander une concession dans le pays pourra le faire automatiquement et suivre l'ensemble du processus, a expliqué le responsable, soulignant que ce processus gagnerait en agilité.

Il a également souligné l'élimination des erreurs, la garantie de la sécurité des informations et la standardisation des processus, parmi les autres avantages de ce système.

La Conférence internationale sur l'exploitation minière en Angola se déroule sous le thème « Renforcer les opportunités d'investissement minier mondial en Angola » et vise à créer un environnement propice à l'investissement en favorisant les partenariats stratégiques entre investisseurs nationaux et étrangers.

Pendant deux jours, l'événement réunira des représentants d'organisations internationales du secteur du diamant, des analystes, des sociétés productrices et des investisseurs nationaux et étrangers. Il proposera également un espace d'exposition avec 40 entreprises.

L'événement, promu par le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, aborde des sujets tels que «Financer l'avenir : attirer les investissements en Angola», «Minéraux critiques et diversification économique en Afrique - Assurer une transition juste», «Leadership et investissement : intervention du secteur privé dans l'industrie minière», «Risques externes, conditions fiscales, gouvernance et réglementation», «Évolution de l'industrie minière : renforcer le rôle de l'Angola sur le marché mondial», entre autres.