Cote d'Ivoire: Tensions et crispations politiques à l'approche de la présidentielle

À quelques jours de l'élection présidentielle de 2025, la Côte d'Ivoire est sujet à de fortes tensions politiques et sociales. Le climat est particulièrement tendu à la suite de la condamnation, début octobre, de 32 manifestants à trois ans de prison ferme pour avoir participé à une mobilisation interdite.

Cette décision de justice, rapidement dénoncée par les partis d'opposition et diverses organisations de la société civile, met en lumière la pression grandissante que subissent les opposants dans une campagne considérée par beaucoup comme verrouillée.

Les principaux candidats de l'opposition contestent l'exclusion de plusieurs de leurs leaders du processus électoral, accusant les institutions de partialité et d'abus de pouvoir. De nombreuses manifestations, tant à Abidjan que dans d'autres grandes villes du pays, sont systématiquement dispersées par les forces de l'ordre, ce qui alimente un climat de défiance vis-à-vis des autorités.

Dans le même temps, le gouvernement assure avoir mis en place toutes les garanties pour un scrutin libre et transparent, rappelant que l'ensemble du processus électoral est placé sous la supervision d'observateurs internationaux et régionaux. Les autorités pointent également les risques de manipulation et de désinformation sur les réseaux sociaux, appelant la population au calme et à la responsabilité citoyenne.

La tension palpable à quelques jours du vote souligne la fragilité de la stabilité politique ivoirienne, près de 15 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait profondément marqué le pays. L'issue du scrutin, et la capacité de tous les acteurs à respecter le jeu démocratique, seront déterminantes pour l'avenir de la Côte d'Ivoire et la paix sociale dans la sous-région.