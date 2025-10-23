Nommé avocat général près la Haute Cour militaire après s'être rapproché de l'actuel président congolais, cet ancien officier d'ordonnance de Joseph Kabila a été interpellé à son domicile de Kinshasa, dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 octobre. Peu d'informations circulent à ce stade tant sur les circonstances que sur les motifs de son arrestation.

Le général de brigade Ngoy Wa Kabila John a été arrêté à Kinshasa. Selon les membres de sa famille, cet ex-officier d'ordonnance de Joseph Kabila, l'ancien président congolais condamné à mort pour « crimes de guerre » et « trahison » en RDC, a été interpellé dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 octobre.

Vers une heure du matin, des hommes armés se présentant comme des agents du Conseil national de sécurité (CNS) se sont rendus à son domicile. Si plusieurs sources affirment qu'il n'a pas été violenté, ses téléphones ont en revanche été saisis et celui-ci a été emmené. Depuis son interpellation, Ngoy Wa Kabila John - dont certains proches affirment qu'il pensait être suivi depuis plusieurs jours - n'a plus donné de nouvelles.

Climat de suspicion

Nommé avocat général près la Haute Cour militaire par le président congolais Félix Tshisekedi, celui-ci faisait partie des anciens proches de son prédécesseur qualifiés de « traîtres » par leur camp pour s'être rapprochés du pouvoir actuel.

Tel est le cas aussi, par exemple, du général Pierre Banywesize. Toujours en détention à la suite de son arrestation dans la capitale au mois de mai dernier, cet ancien chef de la garde rapprochée de Joseph Kabila occupait, lui, les fonctions de commandant en second du secteur opérationnel du Haut-Uélé, dans le nord du pays, depuis qu'il avait rompu avec l'ancien président.

Alors qu'un climat de suspicion existait déjà au sein des services de sécurité - notamment parmi les officiers qui avaient travaillé avec Joseph Kabila -, celui-ci a été ravivé ces derniers jours par la réunion de plusieurs opposants à Félix Tshisekedi autour de Joseph Kabila à Nairobi, au Kenya, les 14 et 15 octobre derniers. Depuis, les services de sécurité cherchent à identifier les relais de l'ancien chef de l'État à Kinshasa et au sein de l'armée.