Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Climat sociopolitique contrasté dans certaines régions selon l'OIDH

Le climat sociopolitique reste globalement calme sur la majeure partie du territoire ivoirien, mais certaines zones connaissent encore des tensions isolées.

C'est ce que révèle le Point d'observation numérique du 21 octobre 2025, publié par l'Observatoire Ivoirien des Droits de l'Homme (OIDH) dans le cadre du projet Citoyenneté et Lutte contre la Désinformation pour l'Intégrité du Cycle électoral en Côte d'Ivoire (CLIC), avec l'appui financier et technique d'Affaires mondiales Canada et du National Democratic Institute (NDI).

Des foyers de tension dans la Marahoué et à Yamoussoukro

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans la région de la Marahoué, le climat est jugé relativement tendu. Des manifestations ont été observées à Kononfla, où plusieurs cartes d'électeurs ont été brûlées. Ces incidents traduisent, selon les observateurs, une persistance de frustrations locales liées au processus électoral. Le District autonome de Yamoussoukro présente également un climat relativement tendu. Des manifestations ont eu lieu dans le quartier Assabou, entraînant des interpellations -- environ 20 personnes, selon un média ivoirien, ainsi que des dégâts matériels. Ces événements ont suscité un déploiement renforcé des forces de l'ordre pour contenir les débordements.

Un climat plus apaisé à l'est, malgré quelques incidents isolés

Dans la région de l'Indénié-Djuablin, le rapport note un climat relativement apaisé. Toutefois, des perturbations ont été enregistrées dans les établissements scolaires, notamment au lycée et à la Maison des Apprentis de l'État (MAE), où des jeunes se réclamant de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) ont interrompu les cours. L'OIDH signale également un acte de violence impliquant un agent des forces de défense et de sécurité contre un élève. Bien que cet incident n'ait pas entraîné de troubles majeurs, il a suscité des réactions d'indignation parmi les parents d'élèves et les enseignants.

Un climat globalement maîtrisé, sous surveillance citoyenne

Malgré ces tensions ponctuelles, l'OIDH estime que le climat national demeure globalement apaisé à cette étape du processus électoral. L'Observatoire poursuit son travail d'observation numérique et de veille citoyenne afin d'identifier les signaux faibles de désinformation ou d'incitation à la violence en ligne. Le projet CLIC, au coeur de cette initiative, vise à renforcer la transparence, la vigilance citoyenne et la lutte contre la manipulation de l'information à l'approche du scrutin présidentiel. Grâce à l'analyse conjointe du terrain et des espaces numériques, les observateurs entendent contribuer à un débat public plus serein et fondé sur des faits vérifiés.