Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 23 octobre 2025

revue de presse

CAF Awards 2025 - La liste des nommés dans les catégories masculines dévoilée

La Confédération Africaine de Football (CAF) a publié la liste des nommés pour les CAF Awards 2025 dans les différentes catégories masculines. Ce palmarès annuel met à l'honneur les joueurs, entraîneurs, clubs et sélections qui ont marqué le football africain entre le 6 janvier et le 15 octobre 2025.

Dans la prestigieuse catégorie de Joueur de l’année, le Camerounais André-Frank Zambo Anguissa (Naples) et l’Égyptien Mohamed Salah (Liverpool) figurent parmi les favoris après des saisons impressionnantes. Le Congolais Fiston Mayele, vainqueur de la TotalEnergies CAF Ligue des Champions avec Pyramids FC, est également bien placé. D’autres grands noms complètent la liste : le Marocain Achraf Hakimi (PSG), le Nigérian Victor Osimhen (Galatasaray) et les Sénégalais Iliman Ndiaye (Everton) et Pape Matar Sarr (Tottenham Hotspur). (Source allAfrica)

Mali : Remaniement majeur au sommet de l’armée

Le gouvernement malien a procédé à une vaste réorganisation de la haute hiérarchie militaire, marquant la fin de mission de plusieurs officiers de premier plan, parmi lesquels le général Kéba Sangaré.

Le remaniement au sommet de la hiérarchie militaire malienne intervient dans un contexte de recrudescence des attaques armées qui ont entraîné une grave pénurie de carburant à l’échelle nationale.

Réuni en Conseil des ministres le mercredi 22 octobre 2025, sous la présidence du général d’armée Assimi Goïta, l’exécutif a entériné plusieurs nominations stratégiques au sein du ministère de la Défense et des Anciens combattants. (Source Apanews)

Proclamation des résultats de la présidentielle camerounaise renvoyée au lundi 27 octobre

Alors que le Conseil constitutionnel du Cameroun a entamé ce 22 octobre l’examen du contentieux des opérations de l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, son président Clément Atangana a publié un communiqué annonçant la proclamation des résultats pour le lundi 27 octobre 2025 au Palais des Congrès de Yaoundé.

Dix jours après le scrutin présidentiel, la haute juridiction a été saisie de onze recours émanant de candidats, de partis politiques et d’électeurs. Chaque recours a été examiné en audience publique, en présence des parties, de leurs avocats, des observateurs et des médias. (Source : Afrik)

Belgique : Abdelfattah el-Sissi à Bruxelles pour le Sommet UE-Égypte

Le président égyptien Abdelfattah el-Sissi est arrivé à Bruxelles pour le sommet inaugural UE-Égypte, qui a lieu ce mercredi 22 octobre. Cette réunion de haut niveau vise à renforcer la coopération politique et économique entre les deux partenaires.

À l'ordre du jour de ce sommet : le renforcement des relations bilatérales et la promotion de la stabilité, de la paix et de la prospérité dans la région du Moyen-Orient. Le sommet devrait aussi accorder une attention particulière à la situation actuelle dans la bande de Gaza. L'Égypte étant considérée comme un acteur clé dans le maintien du cessez-le-feu actuel, déjà jugé fragile, entre Israël et le Hamas. (Source Africanews)

Stockage d’énergie verte : Le Togo mise sur les batteries pour sa transition énergétique

Le Togo vient d’obtenir un financement de 200 000 dollars de l’Agence Française de Développement (AFD) pour soutenir un projet pilote de stockage d’énergie par batteries. On en est pour le moment aux études de faisabilité.

À terme, ce système permettra de stabiliser et d’optimiser l’usage des énergies renouvelables dans le réseau national.

La capacité prévisionnelle du projet est estimée à 55 MW, avec une montée en puissance planifiée à 156 MW d’ici 2030. Ce développement s’inscrit pleinement dans l’ambition du pays de porter la part des énergies renouvelables à 63 % d’ici la fin de la décennie, contre 26 % actuellement. (Source Togonews)

Sénégal: Le FMI est à Dakar pour trouver un moyen de ramener l'endettement à un niveau soutenable

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) est arrivée à Dakar ce mercredi 22 octobre. Jusqu'au 4 novembre, elle aura pour mission de poursuivre les négociations engagées avec le FMI à Washington. Principal enjeu : la reprise d'un nouveau programme d'appui financier, alors que le FMI vient de réévaluer la dette du Sénégal à 132% du PIB, ce qui en fait le pays le plus endetté d'Afrique.

Dirigée par Edward Gemayel, le chef de mission du FMI au Sénégal, l'équipe a douze jours pour finaliser les discussions entamées à Washington la semaine dernière avec les membres du ministère des Finances venus sur place. Le ministre des Finances sénégalais, Cheikh Diba, avait alors rencontré la directrice générale du fonds, Kristalina Georgieva, en marge des réunions annuelles de l'organisation de Bretton Woods. (Source RFI)

L’Angola lance le registre minier numérique

Un outil technologique visant à automatiser et à accroître la transparence et l'efficacité de la gestion des processus d'octroi de droits miniers a été lancé ce mercredi à Luanda, lors de la séance d'ouverture de la Conférence internationale sur le secteur minier d'Angola (AIMC) 2025.

Baptisée Registre Minier Numérique d'Angola, cette plateforme, qui s'inscrit dans le Plan National de Développement (2023-2027) et l'Agenda de Transition Numérique de l'Administration Publique (2022-2027), vise également à renforcer la confiance des investisseurs.

Lors du lancement de cet outil, le coordinateur du Comité Technique pour la Mise en OEuvre du Système de Gestion des Licences et du Registre Miniers, Emanuel Saturnino, a déclaré qu'il s'agissait d'un gage de transparence et de simplification des activités administratives dans le secteur minier. (Source Angop)

Cameroun: Ambiance crispée au pays en attendant les résultats

La population se prépare à d'éventuelles manifestations et violences à l'issue de l'annonce des résultats de la présidentielle reportée au 27 octobre.

Les Camerounais devront donc retenir leur souffle un peu plus longtemps qu'initialement annoncé puisque le secrétariat général du Conseil constitutionnel a demandé la mise à disposition de plusieurs locaux du Palais des Congrès de Yaoundé le 27 octobre en vue de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre. Ces résultats étaient auparavant attendus pour le 23 octobre.

En attendant, l'ambiance est tendue et incertaine dans plusieurs villes du Cameroun. Des rumeurs de manifestations ou de violences après l'élection inquiètent la population. Beaucoup de gens se ruent donc dans les marchés, les supermarchés et les boulangeries pour faire des provisions. (Source Deutsche Welle)

Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo annonce son départ de la tête du PPA-CI après les législatives

L’ancien chef de l’État a également évoqué un projet de voyage dans les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES), une fois la situation politique intérieure apaisée. Très attendu dans un contexte de fortes tensions politiques, Laurent Gbagbo est sorti de son silence lors d’une interview accordée à Afo Média, animée par le journaliste Alain Foka.

Interrogé sur son avenir, alors qu’il n’est pas candidat à la présidentielle du 25 octobre, il a laissé entendre qu’il se prépare à passer la main. « Il y a beaucoup de choses à faire. D’abord, il faut que je conduise le parti jusqu’à ce qu’on sorte de tout ce brouhaha », a-t-il expliqué, avant d’ajouter : « Ensuite, je vais prendre du temps pour moi-même et pour ma petite famille. Je vais vivre, écrire… Il y a des moments où il faut savoir s’arrêter. Au moment du congrès, j’aurai 81 ans. C’est beaucoup. » (Source Beninwebtv)

Burkina Faso : Le Parlement adopte la loi portant sur la réorganisation agraire et foncière

L’Assemblée législative de transition du Burkina Faso a adopté, mardi 21 octobre, une loi sur la réorganisation agraire et foncière, renforçant la souveraineté de l’État sur les terres nationales.

Le texte, qui remplace la législation en vigueur depuis 2012, consacre la propriété de l’État sur le foncier, limite l’accès à la propriété pour les étrangers, et introduit des baux de longue durée pour les terres agricoles. (Source Africa 24)







